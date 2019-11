Debuta esposa de 'El Chapo' en reality show

Emma Coronel hizo su debut en el reality show, Cartel Crew ayer lunes por VH1.

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, aparece abordo de un yate en Miami, usando gafas oscuras y una blusa blanca, dejando impresionados a los hijos e hijas de los narcotraficantes, quienes también participan en esta producción.

"Estaba muy nerviosa y humilde de estar en su presencia. Ella no es una mujer normal", dijo a The Post Marie Ramirez Arellano, hija de un exnarcotraficante no identificado con sede en Miami y habitual en el programa.

Durante la emisión, Coronel se encuentra con Ramírez Arellano y su novio Micheal Corleone Blanco, hijo menor de la mujer conocida como "la madrina de la cocaína", Griselda Blanco.

"No somos nuestros padres. Estamos tratando de abrirnos camino en el mundo, legalmente. Le di algunos consejos porque está tratando de hacerse el mismo tipo de movimientos que yo hice. Ella es una persona muy dulce que está pasando por algo que ninguna esposa o madre debería pasar y ahora tiene que criar a dos niñas sola", dice Blanco a The Post sobre Emma.

El debut de Emma Coronal en esta producción ha desatado controversia en redes sociales, pues algunos usuarios piden "boicotear" el llamado Cartel Crew porque lo consideran como una "falta de sensibilidad" para la gente que vive las consecuencias de los actos de "El Chapo" en México y otros países.