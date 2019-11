Halsey responde a los rumores de embarazo con Evan Peters

Luego de que las imágenes de la pareja circularan por internet, los fanáticos se apresuraron en especular que la intérprete de Without Me estaba esperando un bebé, pues en dichas instantáneas se puede ver a Peters de 32 años tocando el abdomen de su novia.

Sin embargo, el lunes Halsey puso fin a los rumores a través de un mensaje en Twitter.

“Todavía no estoy embarazada. Todavía soy alérgica al gluten. Todavía me encantan los panqueques”, tuiteó culpando a los panecillos que se había comido ese día.

Still not pregnant. Still just allergic to gluten. Still love pancakes.