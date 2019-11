Julio 'Pollito' Ceja buscará nuevo título mundial

El excampeón mundial de boxeo, Julio "Pollito" Ceja está en pie de guerra y listo para disputar el título mundial Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés) el próximo sábado 23 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas, frente al invicto estadounidense Brandon 'Hearthbreaker' Figueroa, en duelo de noqueadores.

Ceja, con un poder noqueador de cuidado, ya fue campeón del mundo en la división de las 122 libras, y aspira a reconquistar la faja mundial en poder del púgil de Weslaco, Texas; quien ha conseguido 15 de sus 20 triunfos, por la vía del nocaut y que realiza la segunda defensa del título que le arrebató al venezolano Yonfrez Parejo.

Con marca de 32 triunfos, 28 de ellos antes del límite acordado, Julio se concentró por espacio de dos meses en Las Vegas bajo la tutela del afamado Ángel Heredia, hizo equipo con el queretano Andrés "Jaguar" Gutiérrez y el filipino John Riel Casimero, quienes tendrán duelos de suma importancia una semana después.

El mexiquense se dijo sumamente motivado por el hecho de disputar nuevamente un título del mundo "Estoy concentrado en lo que tengo que hacer, el rival no es nada sencillo pero tengo lo necesario para ganarle, no me intimida en lo absoluto pues también él tiene mucho de que preocuparse y voy a dejar el alma en el ring, con tal de volver a México como campeón del mundo".