Liberan a agente de FGE involucrado en accidente

Ayer lunes por la mañana fue puesto en libertad el agente ministerial Édgar David "NN" de 24 años, quien la mañana del sábado 16 de noviembre protagonizó un accidente al impactarse en una camioneta oficial de la Fiscalía General del Estado de Coahuila contra un taxi sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de la entrada al ejido La Joya.

El fuerte choque dejó a José Luciano "NN" de 53 años, con graves lesiones que lo mantienen en terapia intensiva del Hospital General (HG). El hombre conducía un taxi Chevrolet Spark de color amarillo, número 02 de la base Unitaxi.

Su pareja sentimental, identificada como Érika "NN" de 42 años de edad, quien en ese momento lo acompañaba, quedó atrapada entre el asiento del taxi y el tablero en el momento del choque. Su estado de salud también se reporta como grave.

Familiares de ambos lesionados informaron que si bien no han llegado a un acuerdo con el responsable, el Gobierno de Coahuila se comprometió a voz del fiscal Gerardo Márquez, a cubrir el monto de los gastos médicos de ambos lesionados, por lo que Erika será trasladada en una ambulancia especial a las instalaciones de un hospital privado de la ciudad, en tanto José Luciano continuará en el HG, ya que la gravedad de sus heridas no permite que sea trasladado a otro hospital.

Respecto a la situación legal y liberación del agente ministerial, se informó que la mañana del lunes se cumplimentaron las 42 horas de arraigo y hasta el momento la autoridad no ha deslindado la responsabilidad, es decir, no ha determinado si el responsable del choque es el taxista o el elemento de la Fiscalía, por lo tanto Edgar David fue liberado, no obstante, cuanta con una orden para que al momento de que se determine la responsabilidad, se presente ante la autoridad correspondiente.

Cabe señalar que el agente del Ministerio Público cuanta con 72 horas para recabar las evidencias y deslindar la responsabilidad.

Según los primeros reportes, Édgar David manejaba una camioneta Dodge, Ram, blanca, propiedad de la FGE por la carretera Torreón-Matamoros con dirección de oriente a poniente para atender un llamado de auxilio, en tanto el taxista circulaba con la misma dirección, y llegar a la entrada del ejido La Joya, poco antes del puente elevado, el taxista que circulaba adelante de la camioneta, cambió de carril, al de baja velocidad, momento en que la camioneta lo impactó, y debido al exceso de velocidad lo proyectó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, el cual movió poco más de medio metro, terminando el taxi destrozado.