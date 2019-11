Busca Canatlán recibir apoyos

Dado de que aún no se tiene una autorización para implementar la segunda etapa del programa Sembrando Vida, que podría beneficiar a Canatlán con su inclusión, el Ayuntamiento continúa al pendiente de las gestiones luego de que varios municipios de Durango resultaron beneficiados en una primera etapa.

Al respecto, el director de Desarrollo Rural de Canatlán, Claudio Herrera, explicó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Gobierno del Estado (SAGDR) también ha efectuado los trámites que le corresponden ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); sin embargo, refirió que hasta el momento no existe una respuesta concreta en torno a dicha solicitud.

"La verdad es que vemos ahorita que por la cuestión de la sequía, todas las acciones de la Sader se han enfocado a ese programa. Lamentablemente, vemos que por esta cuestión el Gobierno federal da poca respuesta en todo lo que traemos aquí como estado, entre ello lo de la solicitud del programa Sembrando Vida", expuso el informante.

El servidor dijo que habrá que esperar a que la Sader emita las nuevas Reglas de Operación del programa Sembrando Vida del año entrante, de ahí que actualmente observa muy complicado que en lo que resta del año se pueda incluir al municipio de Canatlán.

No obstante, comentó que en la reciente visita a Durango del secretario de la Sader, Víctor Manuel Villalobos, fue abordado por varios alcaldes y por él mismo con el objetivo de plantearle la inquietud para que se incluyera a más municipios en Sembrando Vida, aunque la respuesta a la solicitud no fue concreta ya que no fue ni en sentido positivo ni negativo.

El secretario solo se limitó a destacar que Sembrando Vida se convertirá en un programa prioritario para el Gobierno federal, por lo que les pidió a los solicitantes que esperaran un tiempo razonable ya que se aplicarán nuevos esquemas que beneficiarán a los municipios.