Anuncia Rihanna retiro temporal

La cantante Rihanna ha sorprendido a sus fanáticos tras anunciar en Instagram que se retira de los escenarios, al menos por un tiempo.

Las razones que ha dado la cantante tienen que ver con la necesidad de descansar y dedicar más tiempo a su vida privada.

"A todos mis amigos/familia/equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses...por favor, perdónenme. Este año ha sido demasiado intenso y ahora estoy trabajando en eso que se conoce como equilibrio. Volveré pronto", dijo.

Rihanna no aclara cuánto tiempo se irá. La imagen y el texto no dejan lugar a dudas de que no quiere saber nada de la farándula.

En la foto en la que puso dicho texto, la artista aparece con un sombrero de copa negro, joyas y una camiseta blanca que menciona "Art School Dropout", una expresión relacionada con personas que son expulsadas de la escuela.

La decisión de Rihanna generó cientos de comentarios de sus fans. Algunos apoyan su decisión, otros le piden que no se aleje, aunque sólo sea por un tiempo.

Además de la música, "RiRi", como le dicen sus allegados, en los últimos años realizó varias actividades. Lanzó una linea de cosméticos, una colección de lencería y un libro de imágenes. En su vida personal, Rihanna mantiene una relación con el millonario Hassan Jameel. El pasado verano, la cantante dijo a la revista Interview que quería pasar más tiempo con él.

"De la misma forma que nutro mi negocio, también necesito nutrir esta relación. Paro las cosas durante dos o tres días para conseguirlo. Ahora, en mi calendario tenemos una de esas P que significan días personales", aseguró a la publicación.

En la misma charla, la intérprete de Umbrella reveló su deseo de volverse madre. "Es lo que más deseo en el mundo", comentó al respecto. Rihanna es conocida por fusionar géneros caribeños con la música pop y por reinventar su imagen a través de los años.

Su impacto en la cultura popular la ha llevado a convertirse en un icono de la música y de la moda, por lo que se refieren a ella como la "Princesa del R&B" y "Reina de la Moda"-

Rihanna es considerada una de las artistas musicales más influyentes y exitosas del Siglo XXI.

Comenzó su carrera en 2003 cuando hizo una audición para el productor musical Evan Rogers.

Más tarde firmaría un contrato de seis álbumes con Def Jam. Adquirió fama mundial tras el lanzamiento de su tercer disco de estudio, Good Girl Gone Bad (2007).