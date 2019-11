AMLO se reúne con comisionado de NFL

En lo que podría ser un paso a una eventual extensión de contrato, el comisionado de la NFL Roger Goodell se reunió en privado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La NFL tiene firmado un contrato para traer partidos a México hasta el 2021. Hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de ese año, porque el actual gobierno encabezado por López Obrador ha insistido en que no invertirá recursos federales para sucesos deportivos, como sí lo hizo la pasada administración.

Bajo el actual acuerdo, unos 15 millones de dólares del costo de cada partido son absorbidos por los contribuyentes mexicanos.

"No vayan a decir me hice su amigo, no digan que estoy cambiando de deporte", dijo en tono de broma López Obrador, mediante un video difundido en su cuenta oficial de Twitter. "Estoy impulsando todos los deportes y este es buen deporte... el fútbol americano, aunque para mí el béisbol es el rey".

López Obrador es un confeso fanático del beisbol, un deporte que se ha propuesto impulsar de manera especial durante su sexenio, junto con el boxeo y la marcha atlética.

En el video se puede apreciar el momento en que López Obrador le muestra a Goodell una pelota de beisbol que le autografió el exastro panameño de los Yanquis de Nueva York, Mariano Rivera.

De acuerdo con datos de la oficina de la NFL en México, la liga tiene unos 25 millones de aficionados en el país, con lo cual México representa el mercado más grande fuera de Estados Unidos.

"Recibimos en la oficina al comisionado de la @NFL, Roger Goodell... estamos buscando un esquema similar al de la F1 para que este evento siga en la Ciudad de México sin necesidad de usar recursos públicos. Vamos por buen camino", tuiteó Sheinbaum.