Montreal Impact presenta a Thierry Henry

Montreal Impact, conjunto de la MLS, presentó a su nuevo director técnico ante los medios, el exfutbolista francés Thierry Henry.

El anuncio oficial de la llegada de "Tití" al club de Canadá se realizó el jueves y ahora se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que el galo mencionó que trabajará duro y será paciente, "pero sabemos lo que queremos hacer".

El contrato que unirá al conjunto y el estratega es de dos años, en los que intentará cambiar la percepción que dejó después de su última experiencia como timonel en el Mónaco, donde fue destituido tras tres meses de asumir el cargo.

"Tienes que empezar por algún lado. Esa es la experiencia que adquieres, en mi caso fue con Bélgica y Mónaco, aprendí mucho sobre mí. Se trata de pelear. Esta no es sólo mi historia, sino la historia de todos en la vida. Todos caen. Se trata de cómo te levantas", aseguró Henry. El ex Barcelona cuenta con amplio conocimiento del balompié estadounidense, aunque en faceta de jugador, pues representó a New York Red Bulls de 2010 a 2014, etapa final de su carrera como futbolista profesional.

"Ahora estoy aquí y soy el entrenador del Montreal Impact. O ganas, o aprendes, y yo aprendí mucho. El único error que puedes cometer es no aprender, pero debes regresar y enfrentarlo. Fue un gran proceso de aprendizaje, y estoy muy seguro de lo que vendrá", agregó.