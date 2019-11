Bloquean vialidad para exigir justicia

Luego de bloquear por casi dos horas la carretera Torreón-Matamoros, familiares de la pareja afectada por un choque entre una patrulla de la fiscalía y un taxi durante el sábado pasado, lograron que las autoridades se comprometieran a trasladarlos a un hospital particular para que reciban atención médica especializada.

La protesta se llevó a cabo durante el lunes por la mañana a la altura de la Ciudad Universitaria, cuando un grupo de 30 personas encabezado por Sugey Martínez, hija de los afectados, cerró el paso hacia el oriente de la vialidad, lo que generó desorden entre transportistas, unidades de pasajeros y vehículos particulares.

"Que se haga justicia y que el responsable se haga cargo. El peritaje según todavía no lo tienen listo, ni el expediente. El detenido iba a cumplir 48 horas y hoy (lunes) salía libre, mi papá está en terapia intensiva y mi mamá necesita seis operaciones. Aquí en el Hospital General no se las pueden hacer hasta el martes o miércoles, por eso queremos que los lleven a un particular, que cumplan como han dicho", señaló la joven Sugey.

Alrededor de las 11:00 horas arribó al lugar el delegado de la Fiscalía del Estado de Coahuila en la Laguna, Maurilio Ochoa, quien dialogó con los quejosos para retirar el bloqueo vial y negociar un acuerdo entre autoridades y familias afectadas por el accidente.

Ochoa, apoyado por agentes de la Policía de Torreón y agentes de Vialidad, pidió que se dejara pasar a los vehículos, mientras acudía junto con los manifestantes al Hospital General de Torreón. Ahí se entrevistó luego con autoridades médicas para conocer el estado de los lesionados y revisar la viabilidad de los traslados.

El propio delegado de la Fiscalía del Estado en la Laguna informó que, una vez que los médicos del hospital otorguen su autorización, José Luciano, de 53 años, y Érika, de 42 años de edad, serán llevados a un hospital particular para seguir con sus atenciones.

"La petición es que alguien asuma la responsabilidad económica que esto está suponiendo, entonces el acuerdo al que llegamos ahorita es que las personas lesionadas serán trasladadas al Sanatorio Español y obviamente la cuestión económica la vamos a resolver en la fiscalía, ese es el acuerdo, es todo lo que hay, ahorita el traslado se hará cuando los médicos lo autoricen", declaró.

Respecto a la situación legal del elemento que manejaba la patrulla al momento del percance vial, Ochoa señaló que aunque se trató de un percance "lamentable" y con personas lesionadas, no deja de ser un accidente, mismo que se cataloga como delito culposo.

"No amerita prisión preventiva, pero bueno, se van a hacer las cosas conforme a la ley".

También aclaró que los hechos ocurrieron mientras los elementos de la fiscalía trabajaban, además de que llevaban las sirenas y torretas encendidas, por lo que no se incumplió con ningún protocolo de actuación de atención de emergencias.

"Estaban ellos haciendo su trabajo... lo tenemos muy claro", dijo el delegado.

Denuncian