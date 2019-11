En elección de Rosario Piedra 'hubo atropellos': Aispuro

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres señaló que la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es una decisión que le corresponde al Poder Legislativo, particularmente al Senado de la República.

Sin embargo, dijo que “hubo atropellos” en el proceso de elección pues siendo una figura tan importante para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos “nos parece que para eso pues hay que tener toda la calidad moral y si hay alguna duda, pues esa duda creo que no nos ayuda a nadie”.

El mandatario estatal comentó que si hay inquietudes, los legisladores tienen la oportunidad de presentar los recursos que la ley permite, por lo que en su momento, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si el procedimiento que utilizó el Senado fue el correcto o no.

“Nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que las instituciones determinen, si la Suprema Corte determina que el procedimiento fue totalmente apegado a derecho, como parte de las instituciones del Estado Mexicano que nos toca representar en Durango, indudablemente que lo habremos de apoyar.

Pero sí, a mí me preocupa en lo personal que se llegue a esta instancia, no tengo nada en contra de la persona, mis respetos como para cualquier otro ciudadano, en este caso, la preocupación es el procedimiento, la forma, las dudas que se generaron de si fue válida o no, esa aprobación que hizo el Senado”, declaró.