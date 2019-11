Billie Eilish se presenta por primera vez en México

Ya la estaban esperando y eran tantos que no cabían a los pies del escenario Corona Light, donde el domingo por la noche apareció Billie Eilish en su primer concierto en suelo mexicano.

Puntualmente (a las 21:40 horas), la joven de 17 años apareció en el escenario del Corona Capital vistiendo un atuendo en tonos naranjas muy a su estilo y la primera canción de la noche fue "Bad Guy". Algunos intentaban brincar como ella lo hacía desde la tarima, pero resultaba imposible.

Otros ya estaba subidos de copas y chocaban en un intento fallido por bailar, pero aún así la gente no le dio importancia y se enfocaron en el fenómeno musical que estaba en el escenario apoderándose de todo.

"¡Ciudad de México, cómo están esta noche!", dijo Billie desde el escenario, poco antes de cantar "My strange addiction".

El público enloqueció con "You should see me in a crown". Cuando tocó el turno de "Copycat", Billie pidió que poco a poco fueran bajando para que a su señal, todos se levantaran con la mayor fuerza posible en un brinco, algo que suele hacer durante sus conciertos alrededor del mundo; sin embargo, la cantidad de gente no permitió que se lograra al cien por ciento.

"¡Es mi primera vez aquí. Estoy muy feliz de ver todas estas caras hermosas!", dijo después, ante los aplausos y coros de todos.

"Xanny" también se escuchó en el lugar, igual que "Bellyache", canción que siempre va acompañada de guitarra.

"Gracias por estar aquí, tengo otras dos canciones y me tengo que ir", dijo al público. En ese momento se dio un golpe sin querer y soltó una carcajada. También agradeció al equipo de seguridad por haberla tratado muy bien.

"¡Los amo!", dijo la intérprete. No quiso irse sin decir sentirse agradecida porque esa noche estaban todos allí, respirando. "Quiero ser agradecida por eso", declaró y cerró la noche cantando "bury a friend" y su nueva canción "Everything I wanted".