Series animadas de los ochenta no se olvidan

Los ochenta dejaron huella en la música, el cine y también en el rubro de las series animadas.

Si usted tiene más de 40 años, con seguridad recuerda frases como: "Thunder, Thunder, Thundercats... Ohhh", "Por el poder de Grayskull" o "¡Mazinger, listo!".

Las caricaturas de dicha década, como los Thundercats, He-Man, Shera, Los Pitufos y Mazinger Z dejaron huella en muchos hombres y mujeres. Basta con mencionar estos títulos para regresar por unos instantes a su infancia o inicios de su adolescencia.

Los felinos cósmicos tuvieron que dejar Thundera, su hogar, debido a una gran destrucción. Llegaron al Tercer Planeta, donde Mumm-Ra y los Mutantes trataban de capturarlos para ser los dueños absolutos del lugar.

Los Thundercats no se olvidan. Todavía es común ver personas que porten el símbolo felino en una playera o gorra. Se hicieron un total de 130 episodios; los gatos guerreros eran Leon-O, Tigro, Panthro, Felina, Felino, Cheetara, Jaga y Snarf. En las últimas temporadas se agregaron Bengali, Pumara, Linz-O y Snarfer.

Magdalena Leonel, quien hacía la voz de Cheetara y hoy cuenta con 71 años de edad, comentó hace tiempo a El Siglo de Torreón que darle voz a la heroína fue muy divertido.

"Nunca he sido una actriz de doblaje especializada en caricaturas, pero fue muy bonito para mí hacer hablar en español a la felina, además no tenía que fingir mucho la voz, solo tenía que hacerla medio sexy; recuerdo que me divertía mucho y trabajaba con gente muy linda.

"Para cada capítulo grabábamos todos juntos en el atril, es decir, si en la pantalla había cinco personajes entonces ahí estábamos también los cinco actores de doblaje, como Víctor Trujillo (Leon-O), Guillermo Coria (Panthro), Eduardo Fonseca (Reptilio) y Gabriel Pingarrón (Tigro). En la actualidad ya no se graba así, ahora todo es individual".

¿Se acuerda de He-Man y los Amos del Universo? El Príncipe Adam alzaba su espada y exclamaba: "Por el poder de Grayskull... ¡Ya tengo el poder!" para transformarse en el poderoso He-Man, quien junto a los Amos del Universo defendía el Castillo Grayskull del villano Skeletor, que siempre quería conocer los secretos del mágico lugar.

En el castillo, ubicado en la tierra Eternia, habitaba Sorceress, una hechicera de gran poder psíquico. Ella alertaba a He-Man cada vez que a Skeletor se le ocurría algún plan maligno.

El héroe no estaba solo en su lucha; contaba con el apoyo de sus amigos, como Teela, Orko, Battlecat, Ram Man, Stratos, Zodak y Buzz Off, entre otros. En contraste, los secuaces de Skeletor eran Evil-Lyn, Mer-Man, Trap Jaw y Hombre Bestia, por citar algunos.

"Secretos fabulosos me fueron revelados el día que sostuve en alto mi espada y dije 'Por el poder de Grayskull'. Yo soy Shera". Esas eran las palabras con las que la Princesa Adora se convertía en Shera, la hermana gemela de He-Man, heroína que recién retomó Netflix con una seria que actualmente lleva cuatro temporadas debido a su éxito entre las nuevas generaciones.

Ante la trascendencia que logró He-Man en los ochenta, los estudios Filmation decidieron crear la contraparte femenina de este héroe, y así "nació" Shera, con un total de 96 capítulos. La historia cuenta que Hordak (maestro de Skeletor) secuestró a la princesa recién nacida y se la llevó a Etheria, un mundo paralelo a Eternia.

Ahí la crio hasta que se dio cuenta de que trabajaba para las fuerzas del mal; fue entonces cuando la rubia cambió de bando y descubrió su identidad para convertirse en la mujer más poderosa del universo. Cada capítulo luchaba contra Hordak al lado se sus amigos rebeldes Bow, Cow, Glimmer, Ángela y Frostra.

Fue en la década de los ochenta cuando Los Pitufos entraron a México por Canal 5. Papá Pitufo siempre estaba al cuidado de sus pitufos. El malvado Gargamel y su gato Azrael buscaban a toda costa atrapar a estos pequeños, ya que eran el ingrediente que les faltaba para trasmutar metales y así fabricar oro.

Estos personajes azules siempre portaban ropa de color blanco, con excepción de Papá Pitufo, quien usaba gorro y pantalones rojos. Los pitufos más destacados eran Pitufina, Gruñón, Fortachón, Goloso, Vanidoso, Bromista, Granjero, Filósofo, Armonía, Minero, Poeta, Perezoso, Miedoso y Tontín.

Mazinger Z arribó a la pantalla chica de México en los ochenta. En esta nación consiguió una gran popularidad que aún prevalece, pues las temporadas completas que se venden en las tiendas especializadas son muy requeridas.

Con sus conocidos rayos de calor, Mazinger Z era pilotado por Koji Kabuto, un joven que quedó huérfano debido a que sus padres fallecieron en un experimento. El barón hermafrodita Ashura y el Doctor Diablo creaban monstruosas máquinas para tratar de eliminar a Mazinger Z, quien no estaba solo, pues lo ayudaban Afrodita y Boss.

G. I. Joe: A Real American Hero es una serie animada de televisión estadounidense emitida entre 1985 y 1986, basada en la línea de figuras de acción de Hasbro y en el cómic G. I. Joe: A Real American Hero, publicado por Marvel.

Cuando Hasbro lanzó al mercado la línea de figuras de acción G. I. Joe: A Real American Hero en 1982 junto al cómic publicado por Marvel, comisionaron a Sunbow Productions para producir una serie de comerciales animados de 30 segundos para promocionar tanto las historietas como los juguetes. Después arribaron a la TV las caricaturas.