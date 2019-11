Critican logística y seguridad en desfile por la Revolución Mexicana en Torreón

Integrantes del Cabildo y miembros de la Comisión de Educación declararon que la manera en la que se dio el asesinato de la maestra del Cetis 83 es muestra clara de la falta de logística y seguridad en un evento que debió contar con las medidas necesarias en materia de seguridad y vialidad.

"No se nos dijo ni cuántas escuelas iban a participar ni la cantidad de elementos, tanto policías como de Vialidad, que iban a mandar. Es evidente que faltaban muchos, se notaba, además el ruido que había era tan fuerte que no se escucharon las detonaciones. Fue un caos, un desorden, yo nada más le vi la cara al alcalde y dije: 'yo mejor me bajo de aquí porque ya pasó algo muy malo'. Luego la gente entró en pánico y corrían para todos lados. Todos, tanto autoridades como niños, padres de familia y docentes estuvimos en riesgo de que nos dieran un balazo", dijo la regidora morenista María Elena Mireles Acosta, integrante de la Comisión de Educación.

El regidor priista Alfredo José Mafud Kaím, también integrante de la Comisión de Educación, se sumó al posicionamiento que hicieron otros regidores de este partido, como Isis Cepeda Villarreal y José Antonio Gutiérrez Jardón, además de la síndica de Vigilancia, Dulce Pereda Ezquerra. Aseguraron que fue exhibido el desorden en la Dirección de Seguridad Pública Municipal con este hecho de sangre, pues fue necesaria la irrupción de una madre de familia hasta el presídium del desfile para alertar a las autoridades de lo sucedido, pues no se habían dado cuenta. Las autoridades criticaron el que no hubiera una logística que permitiera al menos de inmediato detener al responsable de los hechos que causaron pánico en la población, ni tampoco haber seguido protocolos de seguridad para actos cívicos de esta índole.

Ayer la Coordinación de Servicios Educativos de la Región Lagunera tampoco definió una postura respecto a lo sucedido en el evento donde participaron cientos de escuelas. No fue posible establecer comunicación con la titular, Flor Rentería, quien también se mostró consternada, como otras autoridades.