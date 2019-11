Se desata pánico tras hecho violento en Torreón

"Se cayó una señora y le brotaba mucha sangre", dijeron unos niños apuntando con el dedo hacia la Alameda Zaragoza mientras la gente corría, incluso muchos sin saber exactamente por qué o incluso lo que había pasado.

"Dicen que ya hubo balacera", dijo otro hombre quien llevaba en brazos a su pequeña hija vestida de gimnasta.

"Dicen que dispararon desde un carro que iba patinando llanta", dijo una joven madre.

Otro testigo caminaba rápido visiblemente molesto: "los policías nos están diciendo a los padres de familia que no hagamos escándalo. Cómo chin... no vamos a hacer si están ahí nuestros hijos y hay balazos. Si no van a garantizar la seguridad de nuestros hijos mejor que no anden haciendo desfiles", dijo Francisco Reyes, padre de familia.

Otros jóvenes, principalmente un grupo como de 80 adolescentes, en lugar de correr a refugiarse en alguno de los restaurantes de los alrededores de la calzada Colón o incluso en la Iglesia del Carmen (como muchos padres de familia optaron) se quedaron en medio de la avenida Matamoros. Los más curiosos incluso avanzaron hacia la Alameda Zaragoza, justo por la avenida Allende, donde había la movilización y se encontraba el cuerpo de la maestra que perdió la vida ayer a manos de un hombre que con total impunidad se acercó para dispararle con un arma de fuego.

Otros padres de familia se encontraban nerviosos porque en medio de todo el alboroto había gente que decía que había varios niños heridos.

Este rumor se difundió debido a que muchos menores se asustaron y comenzaron a llorar, mientras que otros fueron empujados por la multitud y por ello se cayeron o rasparon. Al final no ocurrió nada de gravedad, según los reportes de los cuerpos de auxilio.

Para Doña Lourdes Villa, una abuelita que había acudido para acompañar a su nieto, el susto incluso hizo que se le olvidara por unos instantes los males de sus piernas, motivo por el cual usa bastón, pues dice que echó a correr.

"Lo que quería era ver dónde estaba mi niño y la gente toda me empujaba. ¡Qué desesperación! Nadie nos decía qué es lo que estaba pasando, fue una angustia muy grande", acotó.

