Ciudadanos tapan bache por su cuenta en San Pedro

Ante las lluvias presentadas en la región, muchos baches de la ciudad se hicieron más grandes, como el caso de la colonia La Trinidad, donde dos ciudadanos decidieron tapar un bache por su cuenta.

Con su carreta y escombro, dos personas repararon la falla en la calle Jesús María Gámez, cerca del cruce con la avenida Pedro V. Rodríguez Triana.

Este bache surgió debido a que aparentemente los vecinos abrieron para realizar una instalación de agua pero nunca repararon de nueva cuenta el pavimento.

Por lo anterior, dichos ciudadanos tomaron la iniciativa y taparon el bache que afectaba a los automovilistas que frecuentan esa calle.

De igual forma, habitantes de este municipio señalan que son varias las calles que sufren la problemática de un pavimento dañado, lo cual, recalcan, no ha sido considerado por las autoridades, ya que comentan que son varios meses los que los baches llevan sobre el asfalto de las vialidades.

"Nuestras calles están muy feas. Esta apertura no sabemos quién la abrió, dicen que fueron los mismos vecinos, pero de igual manera se ha visto cómo personal del Ayuntamiento realiza obras y no las termina bien. También vemos con mucha tristeza que esta administración tiene muy abandonado el asfalto sobre las calles. Hay muchos baches que se han formado por el desgaste del pavimento y las lluvias, donde precisamente ocurren los daños a los automóviles, ya que esos baches Se tapan con el agua y entonces no son visibles y se caen en ellos", comentó la señora Ernestina González, vecina del lugar.

Ante esta situación, piden a las autoridades municipales generar mayor atención a las problemáticas derivadas de la falta de mantenimiento de las calles de San Pedro, a fin de evitar que se continúen agrandando los baches que son un peligro para el tránsito de transeúntes y automóviles.

Toman iniciativa