Recurso de Fortaseg, igual al 2019 en Lerdo

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que para el ejercicio fiscal 2020 no habrá un incremento para el programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg), pues al municipio le llegarán los mismos 7.5 millones de pesos que recibió este año.

Esto luego de que los diputados federales integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, acordaran que el monto del subsidio del Fortaseg para los municipios y demarcaciones territoriales aumentará en mil millones de pesos aproximadamente, respecto a la propuesta del Ejecutivo, con lo que llegaría al mismo monto aprobado en 2019, en términos nominales.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, se comprometió a incrementar de 3 mil a 4 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), con lo que su bolsa será similar a la de este año.

"Mi opinión es que no hay ningún incremento, no hay qué decirlo y manejarlo que es un incremento. La realidad es que el presupuesto, el paquete económico que llevaba el secretario de Hacienda es que representaba una disminución del 25 por ciento y después la propia Cámara de Diputados dice que hay un incremento de mil millones de pesos para el programa del Fortaseg, pues no se considera un incremento, nos están dejando exactamente lo mismo", afirmó.

Y es que en un inicio, el Gobierno federal pretendía un recorte de hasta el 25 por ciento al programa del Fortaseg, cuyo objetivo es apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los beneficiarios, mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales, entre otros.

Este año, la Federación destinó a Lerdo un total de 7 millones 525 mil 627 pesos del Fortaseg, contra 10 millones que se recibieron en 2018.

Generalmente y de acuerdo a los lineamientos establecidos en este programa federal, con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y prevención del delito.

