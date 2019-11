Cae producción de miel en región

Por la sequía, la producción de miel en La Laguna de Durango cayó de manera estrepitosa, en la temporada donde se supone se obtiene la mayor cantidad de producto, pues, según apicultores, esperaban de 25 a 30 kilos por colmena y solo obtuvieron 5 kilos.

Juan Manuel Jiménez Lozano, apicultor e integrante del Sistema Producto Apícola, dijo que por lo menos los 60 productores que acuden a la región de Los Llanos vieron reducida significativamente la producción de miel.

"Nos tronó la producción, logramos si acaso un 5 por ciento de la producción que esperábamos, que es la fuerte de nosotros, en octubre, la mayoría que movemos las colmenas para Los Llanos, para Guadalupe Victoria y sus alrededores, estamos muy decepcionados, fue un fracaso total, lo único que nos queda es decir que se alimentaron las abejas bien, pero de aquí en adelante vamos a sufrirla bastante", dijo.

Jiménez Lozano dijo que esta situación obedece a la sequía principalmente.

"Es la cuestión climática que no nos ha favorecido, las lluvias llegaron fuera de tiempo, creemos que los agricultores de la región de Los Llanos van a buscar apoyos porque fue un fracaso también la siembra del frijol y maíz, que es la que se siembra en esa región, el agua llegó muy poca, esperábamos aguaceros fuertes, lluvias consecuentes y no hubo nada; si no hay agua, si no llueve, es un fracaso total, tanto para apicultores como agricultores, dependemos del cielo y este año no estuvo de nuestro lado".

Esto provocó que la aceitilla, la flor que buscan para las abejas, estuviera seca y no tuviera néctar.

Como si la caída de la producción no fuera suficiente, también prevén una pérdida de colmenas, en su caso dijo que es por lo menos el 20 por ciento, pues por las condiciones que prevalecieron, algunas no alcanzaron a sobrevivir. Los apicultores no alcanzaron a cubrir siquiera los gastos de traslado, por lo que con esto, aunado a la escasez, se prevé un aumento en el producto.

El apicultor dijo que algunos tienen miel de reserva, debido a que decidieron no venderla anteriormente, ya que el precio se encontraba en 38 pesos por kilogramo, cuando, dice, el precio debería ser de 63 pesos para que sea económicamente rentable.