Fallece famoso fotógrafo Terry O´Neill

El fotógrafo británico Terry O´Neill, quien se dio a conocer por sus imágenes de The Beatles y The Rolling Stones, falleció a los 81 años, tras una larga batalla contra el cáncer de próstata.

El mes pasado, O'Neill, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata y murió el sábado, recibió la condecoración de comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) de manos del príncipe William, el duque de Cambridge, en el Palacio de Buckingham.

"Cualquiera que haya tenido suficiente suerte para conocerlo o trabajar con él puede dar fe de su generosidad y modestia. Sus instantáneas legendarias quedarán para siempre en nuestra memoria, así como en nuestros corazones", informó el portal especializado Iconic Images.

Terence "Terry" Patrick O'Neill, quien nació el 30 de julio de 1938 en Heston, West London, era conocido por capturar a los artistas en entornos poco convencionales.

En 1959, mientras trabajaba para una aerolínea de Londres, tomó una imagen de forma casual de la siesta del Ministro del Interior en un aeropuerto y, al venderlo, encontró trabajo regular como fotógrafo del personal con The Daily Sketch.

A partir de entonces, desarrolló una exitosa carrera en el mundo de la fotografía, sus primeras imágenes se convirtieron en las primeras fotografías de músicos que definirían una era; Swinging Sixties estaba sobre Inglaterra y O'Neill y su cámara lo capturaron todo.

"Me pidieron que bajara a Abbey Road Studios y tomara algunos retratos de esta nueva banda. No sabía cómo trabajar con un grupo, pero como yo era músico y el más joven en el personal por una década, siempre me preguntaban. Llevé a los cuatro muchachos a la calle para una mejor luz. Ese retrato apareció en los periódicos al día siguiente y el periódico se agotó. Esa banda se convirtió en la más grande del mundo; Los Beatles", señala el comunicado de Iconic Images.

Después trabajó con artistas de la música, arte y el cine, entre ellos The Rolling Stones, Liza Minelli, Audrey Hepburn, Winston Churchill, Frank Sinatra, Amy Winehouse y Elton John. También trabajó con la familia real, incluida una sesión de fotos con la reina.

Fue pionero en la fotografía de reportajes detrás del escenario con David Bowie, Elton John, Eric Clapton y Chuck Berry y sus imágenes han adornado álbumes de rock históricos, carteles de películas y portadas de revistas internacionales.

Además de estrellas de la pantalla y músicos, O'Neill también capturó imágenes de atletas y políticos destacados, entre ellos Nelson Mandela; el ex primer ministro Winston Churchill a su salida del hospital en 1962.

O'Neill fue miembro honorario de la Royal Photographic Society en 2004 y recibió la medalla del centenario de la sociedad en 2011. Fue nombrado CBE el mes pasado.