Jorge Vergara es una leyenda: Omar Bravo

El goleador histórico del Guadalajara, Omar Bravo, ve la imagen de Jorge Vergara como la de un personaje emblemático en la institución rojiblanca, al grado de considerarlo una leyenda del cuadro tapatío.

"Es una leyenda. Escuchaba por ahí que las grandes personas no mueren, se convierten en leyendas y para mí él está en ese rubro porque dejó huella en muchos corazones, personas, en su empresa, en jugadores que tuvimos la oportunidad de trabajar en su grupo y es así para el futbol mexicano y sobre todo para el Guadalajara".

Los motivos para entender la magnitud de crecimiento que tuvo Chivas con Jorge Vergara al mando son varias para el exdelantero del Guadalajara.

"No se puede entender la modernidad de Chivas sin la dirección de Jorge. Detectó oportunidades, las encausó para un beneficio, creyó en México, vio que las Chivas son el mejor representante de México, con puros jugadores mexicanos, apostó por la modernidad del futbol, hizo un estadio hermoso, propició y apoyó la salida de jugadores a otros lares, Europa específicamente y siempre trató de dignificar el eslogan de su empresa".

Omar Bravo vivió tres etapas con el equipo de sus amores y teniendo a Jorge Vergara como dirigente. El histórico delantero admitió que el empresario le ofreció el apoyo necesario en situaciones de su vida personal y aseguró que tuvo la oportunidad de decirle todo de frente.

"Vivimos un montón de situaciones, desde este lado hay muchas que me voy a quedar en la intimidad. Fueron tres etapas en Chivas, fui privilegiado, siempre lo manifesté por estar en el equipo de Chivas, porque más allá de las situaciones que tanto él y yo entendíamos que a veces nos daba el futbol. A veces te vas como jugador libre y aun así regresé 2 veces más y nunca se lo tomó personal. Me apoyó en infinidad de ocasiones en temas personales y siempre le agradecí, que diga ahora yo algunas cosas no es nada que cambie lo que ya le había dicho personalmente".