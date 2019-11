'Mi felicidad se fue al cielo', última publicación de maestra asesinada en Torreón

"Mi felicidad se fue al cielo"... esa fue una de las últimas publicaciones en redes sociales de la maestra del CETIS 83, Juana Mireya Fernández Martínez, asesinada este domingo en pleno desfile de la Revolución Mexicana frente a la Alameda Zaragoza, en Torreón.

Mireya Fernández era viuda y en mayo de este año publicó varios mensajes alusivos a la pérdida de su esposo. No tenía hijos y sus amistades la alentaban a seguir adelante.

En otros recuerdos etiquetados por parte del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicio (CETIS) N° 83 la califican como una maestra "incansable, creativa, talentosa".

Hoy por la mañana, Mireya esperaba dar acompañamiento a los jóvenes estudiantes que participarían como cada año en el desfile, pero para la tarde de este domingo su cuerpo yacía inerte en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) mientras en la zona aledaña a la Alameda Zaragoza la gente seguía consternada.

Emilia Contreras, subdirectora del CETIS 83, acompañaba a Mireya cuando el estruendoso ruido de los dos impactos de bala le arrebataron la vida, dejando horrorizados a docentes, niños y padres de familia que se encontraban en la zona.

"Yo estaba con ella, me puse muy mal, me siento muy mal, era una buena maestra, no entiendo todavía por qué pasó", dijo sumamente triste la maestra Emilia, quien tuvo que recibir ayuda médica y medicamentos pues entró en crisis nerviosa al igual que otras personas que presenciaron el acto criminal.

En redes sociales, alumnos y personal docente del CETIS 83 han publicado listones de luto acompañados de diversos mensajes: "Descanse en paz, sin duda una maestra muy querida por muchos", dijo Dora Zamora; "Descanse en paz, excelente maestra", comentó Alem Espino; "La mejor maestra que tuve", mencionó Ángel Flores.

Hasta el momento el homicidio casi a quemarropa, según testigos, resulta inexplicable para quienes la conocieron, pero ya las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones.