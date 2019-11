Las clásicas DE LOS 90'S

"Ya van a dar las 8:00, tengo que colgar, ya va a empezar mi serie", estas palabras eran muy comunes en los 90's pues sin los servicios de streaming los televidentes estábamos a merced de los horarios de las televisoras para poder disfrutar de un rato de ocio con nuestras historias favoritas.

La canción de entrada de nuestra serie favorita hacía que corriéramos a ganar el mejor lugar para disfrutar de esa hora de risa o drama que semana a semana nos mantenían pegados a la televisión.

Ahora no hace falta un horario o un lugar en específico para disfruta de ellas, solo falta darle play a cualquiera de nuestros dispositivos y listo, a disfrutar se ha dicho.

En aquella época las historias de adolescentes, mafiosos, amigos y mujeres hablando de sexo eran las favoritas de la audiencia, así que te invitamos a recordar cuáles eran esas historias que hacían que marcaras el día en el calendario para no perderte la drama de tus personajes favoritos.

Eran los 90 y un joven Will Smith se abría paso en el mundo de la actuación y lo hacía de la mano de

El príncipe del rap que contaba la historia de Will, a quien su madre manda a vivir con sus tíos ricos en Los Ángeles, con el fin de evitar que sucumba a las malas influencias callejeras de su barrio en Filadelfia.

El mes pasado The Hollywood Reporter, informó que Smith preparaba una nueva serie del mundo de El Príncipe de Bel-Air mediante su nueva compañía Westbrook.

Los detalles de qué personaje será su protagonista o en qué momento se ambientará, se mantienen aún en secreto. Pero se espera que actores como Alfonso Ribeiro o Karyn Parsons retomen sus papeles para hacer un cameo en esta nueva serie. El príncipe del rap fue estrenada en 1990 y duró 6 temporadas.

En 1993 bajo la dirección de David Lee, David Angell, Peter Casey, llegó a la pantalla chica Frasier, que narra la historia Frasier Crane, un inseguro psiquiatra recién mudado a Boston y con un segundo divorcio a cuestas, en busca de paz y tranquilidad en su nuevo hogar. Sin embargo, será imposible cuando tenga que vivir con su padre Martin (John Mahoney) un incapacitado policía de Seattle. Frasier pasa la mayor parte de su tiempo en su programa de radio, por lo que contrata a Daphne Moon (Jane Leeves) para que atienda a su herido padre y quien acaba de pareja de sus hermano Niles (David Hyde Pierce) dedicado también a la psicología. Su vida diaria se convierte en capítulos llenos de drama y diversión que mantenían al espectador pegado en a la televisión en casa episodio. La serie duró 11 temporadas.

En ese mismo año, La niñera se ganó la preferencia del público no solo en México, también en Estados Unidos, en seis temporadas Fran Drescher dio vida a "Fran Fine", una encantadora y simpática residente de Queens de origen judío, que por accidente se convierte en la niñera de tres niños de clase alta de Nueva York.

El domingo pasado la inolvidable "Rachel Green" recibió el reconocimiento People's Icon 2019 en la gala de los People Choice Awards. Al recibir su premio, la actriz Jennifer Aniston dijo que ese personaje ha sido un regalo de toda la vida. Ese premio y otras más que han cosechado a lo largo de los años, como Emmy y Globos de Oro, han sido el fruto del gran amor que el público aún profesa a Friends.

La serie salió al aire en 1994, presentaba a un grupo de seis amigos -Chandler, Mónica, Rachel, Phoebe, Joey y Ross- y los buenos y malos momentos que pasaban en Nueva York.

The Hollywood Reporter informó que sus protagonistas, así como los creadores de la serie, David Crane y Marta Kauffman, están cerca de un reencuentro. Y aunque el acuerdo aún está lejos de cerrarse, pues solo están en conversaciones, según las fuentes, se trataría de una reunión sin guión y el mayor problema que enfrentan es adecuar los horarios de todos.

Actualmente se puede ver en Warner Channel, la transmite dependiendo de su programación. Sus diez temporadas están disponibles en Netflix, pero corre a verlas porque todo indica que en 2020 saldrán del catalogo.

Pero el drama adolescente también estaba presente en los 90's con Beverly Hills 90210, la cual está próxima a estrenar sus nuevas temporadas ya con sus protagonista adultos y con la ausencia de Luke Perry, quien falleció el 4 de marzo a causa de un derrame cerebral.

La serie narra la llegada de los mellizos Brenda (Shannen Doherty) y Brandon (Jason Priestley) de Minesota al lujoso barrio de Beverly Hills. Allí conocerán a los que serán sus grandes amigos con los que vivirán varias situaciones propias de un adolescente. Los hermanos tendrán nuevos amores, peleas con sus amigos, problemas familiares y escolares, pero siempre rodeados del glamour que caracteriza al famoso barrio de Los Ángeles.

En su tiempo tocó temas poco tratados en la televisión como violaciones, alcoholismo, suicidio o las drogas. Beverly Hills 90210 estuvo 10 temporadas al aire.

Y siguiendo en línea juvenil otra serie que marcó generaciones fue Dawson's Creek. Protagonizada por James Van Der Beek (Dawson), la serie presentaba a cuatro amigos pasando de la adolescencia a la adultez y todos los problemas que esto conlleva. En el elenco se encuentran nombres como el de Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Actualmente se puede ver en Claro Video. La serie que inició en 1998 y duró seis temporadas.

Pero no todo era comedia en esa época, también irrumpieron las historias que engancharon al público por el contenido polémico que presentaban.

Como el caso de cuatro mujeres hablando de sexo, ahora es algo que no genera mayor escozor, pero en 1998 Sex and the city fue una de las series más polémicas al tratar temas como las relaciones sexuales, la homosexualidad, el aborto y enfermedades como el cáncer. La historia gira alrededor de cuatro mujeres independientes que gozan de estabilidad económica que cuentan sus aventuras y desventuras en el amor logrando que los televidentes la convirtieran en una de sus favoritas y diera el brinco a la pantalla grande.

Así las vidas de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) fueron trasladadas al cine en dos entregas, sin embargo, los problemas entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall cerraron la posibilidad de una tercera película de estas cuatro amigas neoyorquinas. Las seis temporadas de la serie pueden verse por la App de HBO.

Los Soprano, creada y producida por David Chase y HBO, que se transmitió de 1999 a 2007 y consiguió 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, fue considerada como La Mejor Serie del Siglo XXI. Fueron seis temporadas y 86 episodios los que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión, motivo por el cual el diario británico The Guardian le otorgó el primer lugar en su lista de las 100 mejores series del siglo.

Protagonizada por James Gandolfini, quien murió el 19 de junio de 2013 de un ataque al corazón, cuenta la historia de "Tony Soprano", un jefe de la mafia de Nueva Jersey que trata de encontrar un balance entre su vida familiar y su rol como cabeza de una organización criminal.

En 2016, la revista Rolling Stone la colocó en la primera posición de su lista Las 100 mejores series de TV de todos los tiempos, en tanto, que en 2009, The Hollywood Reporter la eligió como La mejor serie de los 2000. Puedes verla por HBO.

Así que puedes elegir entre estas variadas historias para en este puente disfrutar de un maratón de tu serie favorita y recordar los 90's.