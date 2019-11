Sufren por nuevo brote de aguas negras

Habitantes que viven en la parte baja del ejido Congregación Hidalgo en Matamoros están batallando de nueva cuenta con el brote de aguas negras, problema con el que llevan años. Aseguran que "los del Simas y los de la Presidencia se echan la bolita".

El problema se agudiza en dos puntos en los cuales se forman "lagunas" de agua sucia que sale de las alcantarillas y de los registros de algunos domicilios. Los vecinos de esta zona relatan que este conflicto se intensifica cada vez que llueve.

Manifestaron que si bien el servicio de agua potable y drenaje está a cargo del Simas Rural, en su desesperación han acudido a Presidencia para que les faciliten el camión para desazolvar la red sanitaria, pero no han tenido respuesta. "Se lavan las manos porque no les toca a ellos", dijeron.

"Todo viene a dar aquí. Cuando llueve poquito, se empieza a juntar el agua y con el drenaje, como estamos abajo, se nos viene todo. Eso es siempre, ya son muchos años así. Les decimos a los del Municipio para que nos manden el camión y que limpien y dicen que no les toca a ellos, que son los del Simas Rural y a cada rato les hablamos a los del Simas y tampoco vienen. Nosotros ya no podemos estar así", compartió uno de los vecinos.

Incluso señalaron que cuando pavimentaron las calles les sugirieron a los ingenieros que rellenaran un poco más con la tierra que colocan primero, a fin de que la capa de pavimento quedara un poco arriba, para evitar la acumulación de agua, de lo contrario el asfalto no duraría. Comparten que este aviso fue ignorado y en muy poco tiempo el agua generó un gran bache. "Desde un principio empezaron a salir los pozos, porque quedó bajo, porque con la primer 'agüilla' que cayó se encharcó y luego con el agua del drenaje que siempre se junta ahí, se fue desbaratando el pavimento", dijo el señor.

El entrevistado dijo que los motores del cárcamo no están funcionando al 100 por ciento, por lo tanto no hay capacidad para "desaguar" la red de drenaje y repitió que constantemente lo reportan y no acuden.

Explicaron que en alguna ocasión, en administraciones pasadas, les mandaron un camión váctor para limpiar la red y solucionó un poco el problema. Ahora volvieron a pedir el apoyo, pero les dicen que al no ser el Municipio el que administra el servicio, pues no "les toca".

"Le decimos al encargado en el Simas y nomás agacha la cabeza, porque siempre es una batalladera, o nos falta el agua y es el drenaje y de todos modos se nos cobra el servicio, porque son como 120 o 130 pesos al mes y ahí se nos están cobrando 25 pesos para el mantenimiento del drenaje y mire cómo estamos".

Dijeron que están conscientes en que no todos en la comunidad pagan el servicio.