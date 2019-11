Miguel Mateos carga energía en México

Miguel Mateos, exponente del rock latino, asegura que su trayectoria como artista se ha mantenido debido a la dedicación con la que trabaja, durante la cual México ha sido una parte importante en su mente.

El compositor regresa a los escenarios para presentar su disco Undotrecua, el cual vino a presentar a nuestro país. "Soy muy afortunado, es un sentimiento poderoso, cada vez me siento más revitalizado porque sé que incluso con 37 años de carrera hay que ser muy valiente al cantar canciones inéditas.

"Estoy dirigido a mi propia religión del trabajo, del cuidado a mí mismo, a hacer música y estar con la cabeza bien para hacerla. Me gusta escucharme, me reviso, me controlo mucho en cuestión de calidad. Es una cuestión que tengo desde siempre, es un estudio de mí", mencionó el compositor.

El intérprete de Cuando seas grande, ha pasado por muchas etapas a lo largo de su trayectoria como artista, sin embargo, recuerda con anhelo aquella primera vez que tuvo la oportunidad de pisar tierras mexicanas, así como aquellos momentos de libertad que han dejado una marca en sus recuerdos más preciados. Él se describe en la década de los 80 como un joven que provenía del campo, y cuando llegó por primera vez a México fue bien recibido, la calidez del país lo abrazó y nunca lo dejó marcharse en su totalidad. "Yo con México tengo una relación desde hace años, para mí siempre es un motivo de alegría llenadora regresar. Son tan imborrables las cosas que ves en México. Si tuviera alas me iría a Puerto Vallarta". "Desde el año 86 que llegué para acá he pasado por muchos conciertos y tantas ciudades. Para mí, un tipo que venía del campo, es un agradecimiento.

Vengo aquí con alegría, mi corazón se regocija una vez más, siempre ha sido así, como cuando llegué por primera vez al territorio mexicano", señaló Mateos. A sus 65 años, le gusta que le digan que es un artista independiente y este nuevo sello lo imprimió en Undotrecua, su más reciente disco, el tercero de la trilogía que inició en 2016 con Electropop. La intención era hacer un álbum rockero y otro acústico, por lo que éste último es el resumen de las dos producciones.

"Iba a hacer un disco puramente de rock, más visceral, más guarro, más podrido; también iba a hacer algo más acústico y decidí ponerlo a 16 canciones en este material. Me pareció muy significativo llamarlo Undotrecua, que es la idea del conteo que hacemos todos".

El compositor argentino se presentó ayer en el Teatro Metropólitan.