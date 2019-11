CEFFUT está listo para liga nacional

- De cara a su participación en la Liga Nacional Juvenil, del sector amateur correspondiente a la Federación Mexicana de Futbol, los equipos del Centro Formativo de Futbol de La Laguna (CEFFUT) presentaron el pasado jueves sus uniformes para la competencia.

Mediante una pasarela, los jugadores correspondientes a las categorías Sub 13 - Sub 15 y Sub 17, desfilaron vistiendo los uniformes de este equipo de reciente formación, que utilizará un vistoso uniforme en color azul, mientras que los guardametas vestirán de rojo. Erick Portillo Pizarro, coordinador deportivo del CEFFUT, fue el anfitrión de la velada en la que convivieron los más de 80 jugadores de las distintas categorías, así como sus padres de familia, quienes están listos para el debut oficial en los Campos San Pablo, que será la casa de este equipo.

La Liga Nacional Juvenil es un competitivo torneo impulsado desde años atrás, por la Federación Mexicana de Futbol, la escuadra lagunera jugará en la Zona 3, junto a quince equipos de Saltillo, Monclova, Monterrey, Nuevo Laredo y Ciudad Acuña. El torneo comenzará el próximo fin de semana y los equipos del CEFFUT tendrán su debut oficial en el certamen que se juega a visita recíproca y en el que todas las escuadras buscan dar formación de alto rendimiento a sus jugadores, quienes anhelan llegar un día a ser futbolistas profesionales.

Este equipo lagunero tiene apenas siete meses de haberse creado, pero ya ha logrado colocarse en el torneo más importante del sector amateur fomentando en sus jugadores el respeto por los valores.