Conquistan la décima edición del Corona Capital

La emoción y euforia se sintieron ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la décima edición del Corona Capital, donde The Strokes, Franz Ferdinand y Travis, fueron el plato fuerte.

Luego de seis años de ausencia en el Festival Corona Capital, la banda escocesa Travis puso a cantar a los más de 97 mil asistentes a la celebración musical que este año cumplió su décimo aniversario.

La banda liderada por el vocalista Francis Healy arribó al escenario pasadas las 19:00 horas para interpretar "Side" tema que dio inicio a su presentación y con el que de inmediato cautivó al público que coreó cada uno de las canciones que ofrecieron.

Love will come through fue el segundo tema que los escoceses tocaron ante un abarrotado Autódromo "Hermanos Rodríguez" no sin antes asegurar que se sentían muy felices de regresar al escenario principal del festival.

Con Driftwood, Writing to reach you y Re-offender pusieron a cantar a sus seguidores mexicanos y, luego de interpretar Sing, uno de los temas más emblemáticos de la agrupación, el vocalista expresó:

"Hace tiempo que no veníamos. Hemos visitado a su país desde hace 16 años, muchas de las personas en la audiencia no tienen ni siquiera esa edad, así que sólo queremos escucharlos cantar".

Closer, Slide show y Turn, fueron los temas con los que se despidieron del público reunido en el llamado Capítulo 10 del Corona Capital, show con el que culminan su gira en México al lado de lo británicos Keane, quienes tendrán oportunidad de tocar hoy en el festival.

Franz Ferdinand culmina gira mexicana en el Corona Capital

Luego de recorrer ciudades como Hermosillo, Monterrey y Guadalajara, Franz Ferdinand se presentó como uno de los actos estelares en la primera jornada de la celebración por el décimo aniversario del festival Corona Capital.

La banda originaria de Glasgow, Escocia, inició su espectáculo con No you girls y The dark of the matinée, con las que de inmediato sus seguidores comenzaron a saltar e hicieron vibrar el piso del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Gracias Corona Capital", fueron las primeras palabras que el vocalista Alex Kapranos dedicó a los casi 100 mil asistentes, en su mayoría reunidos en el escenario principal del festival y con las que se ganó una ovación.

Además de reencontrarse con el público del Corona Capital, Franz Ferdinand aprovechó para hacer un recuento de los temas más conocidos de su extensa discografía y algunos de su álbum Always ascending de 2016, que los ha mantenido de gira durante tres años.

Entre los temas más coreados de la noche estuvieron Darts of pleasure, Black tuesday y Lucid dreams. Uno de los momentos más emotivos fue cuando las luces del foro se apagaron y los asistentes prendieron de sus teléfonos inteligentes para simular estrellas durante la canción Take me out.

El encuentro culminó con This fire, exitoso sencillo de su álbum debut de 2004. La presentación marcó la segunda intervención de Franz Ferdinand en el escenario del Corona Capital, pues no se habían presentado como parte del elenco desde 2011.

Y para tener un gran final en su primer día de actividades, The Strokes hicieron vibrar a los presentes con sus grandes éxitos como Ask Me Anything, Take It Or Leave It, Reptilia, entre otros.