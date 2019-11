Se caen las ventas de 'fierreros' reubicados dentro de mercado

A decir de los fierreros que a mitad de este año fueron reubicados dentro del mercado "El Torreoncito", sus ventas han disminuido considerablemente.

Señalan que la gente no entra al recinto, por lo que prefieren instalarse a las afueras del mercado para poder generar ingresos de sus fierros.

La reubicación generó incertidumbre entre los comerciantes de herramientas y fierro, quienes por más de 40 años permanecieron sobre la calle de la zona más antigua de Torreón, la Alianza. Eran parte de la imagen urbana de la ciudad, la cual la actual Administración decidió transformar, retirando de la calle a los "fierreros" para llevarlos al interior de un espacio dentro del mercado.

Para el señor Roberto Acosta, el que les hayan dado un espacio es bueno, pero no tanto cuando la gente no entra, cuando no se generan ventas y cuando los ahorros se van acabando y tienen que salir a los alrededores del mercado para poder vender algo.

"Sí, es bueno que nos hayan dado ese espacio pero no hemos vendido nada, la gente no entra. No se han generado nada de ingresos y con todo y miedo a que nos vayan a levantar de aquí de la calle las autoridades, pues tenemos que instalarnos a los alrededores del mercado. Solo así es como agarramos unos cuantos pesos, yo tenía mis ahorritos y ya me los acabé, porque de ahí me tuve que estar manteniendo. Han pasado varios meses desde que nos quitaron de nuestro sitio y no se ve que nos compre la gente, por lo que ahora como sea tenemos que seguir buscando la manera de ganar algo", expresó.

Comentó que viven incertidumbre debido a que hasta el momento no se les está cobrando renta por el local que se les otorgó. Tienen temor a que llegue el día en que se les cobre la renta, servicios de agua y luz, lo cual la mayoría de ellos no podrá pagar, al no generar ventas.

"Estamos nada más esperando a que lleguen esos recibos de los servicios, que no sabemos ni cuándo, pero van a llegar y de dónde los vamos a pagar", externó.

De igual forma, los demás "fierreros" comentan que la autoridad municipal únicamente fue y los acomodó en los locales del mercado, pero no se les brindó apoyo para promocionar el cambio, para que la gente sepa que ahora están ahí. Además, desconocen cuándo vaya a llegar el día en que les vayan a cobrar alguna renta, lo acelera su estado de incertidumbre sobre lo que vaya a pasar con ellos en el futuro, debido a las bajas ventas que están teniendo.

Cabe destacar que son diversos los locales que se mantienen desocupados dentro del mercado, por lo que resulta menos atractivo para los compradores ingresar al lugar, lo que no ayuda a los fierreros en sus ventas.

Muchos de estos locales son de fierreros que han decidido mejor seguir con sus ventas al exterior y algunos otros aún no cuentan con propietario.