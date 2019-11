Luz Elena en disputa con Yanet García

A la que no le hizo mucha gracia el comentario motivacional de Yanet García fue a la actriz Luz Elena González. Pues después de el mensaje la tapatía no dudó en expresar su desacuerdo con la conductora.

Yanet García, publicó: “Hoy quiero compartirte un video que grabé mientras estaba en España en la promoción y Estreno de mi película (…) Con un solo objetivo INSPIRARTE Y MOTIVARTE a que tus sueños se pueden hacer realidad si te atreves y dejas tus miedos a un lado, Recuerda si Dios ha puesto un sueño en tu corazón es porque tienes la capacidad de lograrlo. Nunca te des por [email protected] y lucha por eso que tu corazón anhela”, expresó Yanet.

Pero a la actriz Luz Elena González no le agradó el video, y dijo que no todos podrán lograr alcanzar sus sueños, y no por eso dejarán de ser felices:

“Que padre que tú puedas pero creo que eso no significa que todos puedan, creo que eres motivación y muchos a través de ella luchen por sus sueños pero algunos lo logran otros no y eso no significa que no puedan ser felices o exitosos, pero bueno un poco de filosofía y un punto de vista muy personal hermosa Janeth”.

Más tarde, Luz Elena aclaró su mensaje fue enfocado a los problemas emocionales a los que se enfrentan algunos jóvenes y pidió ser más responsable de los comentarios que se comparten: “Di una opinión, creo que si fui bastante directa, en ese tipo de temas es muy delicado cuando te sigue tanta gente y eres una persona que es aspiracional, (…) y después empiezan los problemas emocionales y de ahí parten “n” cantidad de cosas que suceden con los jóvenes”.