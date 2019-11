Franz Ferdinand abarrota escenario principal del Corona Capital

Este sábado, Franz Ferdinand se presentó en el escenario principal del Corona Capital, evento que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La banda Travis terminaba de tocar cuando personas arribaron a este escenario, abarrotándolo rápidamente, por lo que varios de los asistentes quedaron atrapados, sin poder moverse del sitio donde se encontraban. De acuerdo a cifras oficiales, 95 mil personas asistieron el primer día del festival.

La banda escocesa inició su presentación con la canción No you girls. "México, gracias México, somos Franz Ferdinand, ¿cómo están cabrones?", dijo el vocalista Alex Kapranos, en español, palabras que hicieron gritar a los fanáticos.

Posteriormente, interpretaron temas como The Dark of the Matinée, Do you want to, Evil eye, Walk away, entre otros.

La escenografía, conformada por una pantalla principal y dos laterales, mostraban diversas imágenes y tomas de la banda mientras tocaban. Incluso, había un panel de luces colocado sobre el templete, las cuales se encendían y apagaban al ritmo de cada canción.

Entre la multitud hubieron fanáticos que, al escuchar las canciones, recordaron varios momentos de su vida: "Esa rola estaba cuando iba a la primaria", dijo una de las asistentes, mientras que otros expresaron: "He esperado toda mi vida para escuchar esa canción en vivo".

Con esa euforia, la banda continuó interpretando temas como Lazy Boys, Black Tuesday, Outsiders, entre otros. La emoción de los presentes aumentó cuando los intérpretes tocaron Take me out y culminaron con This fire, antes de que los artistas expresaran "los amo, México" y salieran del escenario.