Georgia y Alice Merton sorprenden en el Corona Capital

La cantante británica Georgia hace bailar a miles de personas con su presentación en el Corona Capital, en su primera visita a la Ciudad de México.

Aunque tenía una escenografía sencilla, sorprendió a todos los asistentes porque ella toca todos sus instrumentos musicales. "¡Hola México!", dijo muy emocionada la intérprete al ver la respuesta del público, que poco a poco se acercaban a verla.

Durante su presentación no pudo faltar su más reciente sencillo "About work the dancefloor", con el que hizo vibrar de emoción a toda la audiencia presente en el escenario "Seat".

La cantante comentó en una entrevista realizada por EL UNIVERSAL que una de sus mayores influencias era Depeche Mode y deseaba que algún día pudiera ser como ellos. Pero en esta ocasión decidió sorprender a su público con un "Running up that hill" un cover de Kate Bush y que es mayoritariamente conocido por ser un tema interpretado por Placebo.

Asimismo, la cantante Alice Merton deslumbró en el Corona Capital con su presentación en el escenario "Doritos", el cual fue uno de los que hasta el momento hizo estallar de emoción a miles de personas.

Es la primera vez que la cantante alemana de 26 años visita nuestro país y logró tener una gran aceptación por parte de su público, al que hizo brincar y gritar de emoción.

"Hola México. Estamos muy emocionados de estar aquí. Es nuestra primera vez aquí y no puedo creerlo. Gracias por recibirnos", dijo la alemana.

La cantante interpretó temas como "Leanrn to live" y "Funny Business", con lo que hizo cantar a todos, mientras que algunos decidieron grabar el momento con sus celulares. "Fue increíble, realmente disfruté su presentación, yo realmente no esperaba que tuviera tanta energía en el escenario y nunca esperé que mucha gente se acercara al escenario", dijo el fanático Fernando Aguilar.