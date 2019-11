Fallece el cineasta Vojtech Jasny a los 93 años

El director checo Vojtech Jasny, quien formó parte de la nueva ola del cine checoslovaco y fue reconocido con el Premio Especial del Jurado en Cannes, falleció a los 93 años.

El cineasta, cuya filmografía está conformada por cerca de 50 títulos, entre los que destacan Až přijde kocour (The Cassandra Cat, 1963) y Všichni dobří rodáci (All my compatriots, 1969), tenía 93 años.

El Consulado General de la República Checa en Nueva York, ciudad a la que llegó después de la invasión del Pacto de Varsovia, confirmó en sus redes sociales el lamentable deceso del realizador, quien también fungió como guionista en una veintena de producciones.

El Slovacke Divadlo, un teatro que visitaba con frecuencia, lamentó la muerte del director y agradeció por el gran legado que dejó. “Acabamos de enterarnos de que el director Vojtěch Jasný ha muerto. Hace algún tiempo lo conocimos. GRACIAS”.

En la Gran Manzana, el realizador fue profesor en la Universidad de Columbia, la Escuela de Artes de Visuales y la Academia de cine de Nueva York.

Vojtech Jasny nació el 30 de noviembre de 1925. En 1950 presentó su ópera prima, el documental Není stále zamraceno y en 1955 estrenó su primera historia dramática Dnes vecer vsechno skoncí.

Su película más famosa, Všichni dobří rodáci aborda los cambios brutales en el país bajo el comunismo, por lo que fue prohibida en Checoslovaquia y reconocida en Cannes.

Su último trabajo fue Broken silence (2002), una miniserie documental con testimonios de sobrevivientes del Holocausto que fue producida por la Fundación de Historia Visual de Supervivientes de la Shoah, de Steven Spielberg.