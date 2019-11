Critican proceso de obra del Metrobús en Torreón

El titular del Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón (SIMV), Humberto Niño, criticó el proceso de obras del proyecto Metrobús en la ciudad, del que dijo desconocer fechas para su término y otros detalles técnicos.

"Han sido muy discretos en esa cuestión con nosotros, no nos han reportado absolutamente nada; ellos han hecho las cosas a su modo. El otro día fueron e hicieron alguna presentación ahí, pero pues muy escueta; nosotros les pedimos más agilidad en ese tema", dijo el funcionario municipal respecto a las autoridades estatales.

Humberto Niño señaló que es necesario que se les informe sobre la señalética, semáforos, pintura en pavimento y pasos peatonales que quedarán instalados definitivamente en la ruta del Metrobús, pero hasta ayer viernes no habían recibido datos concretos al respecto.

"No nos explican, no nos dicen nada, ellos hacen su 'santa voluntad'", reclamó el titular del SIMV Torreón, quien además reveló que los semáforos a lo largo del bulevar Revolución siguen siendo operados bajo el esquema municipal, esto a pesar de que se han instalado ya la mayoría de los nuevos aparatos de parte del Estado.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, adelantó que la obra física va ya a un 95 por ciento, por lo que en próximos días se mostrará ya el modelo de negocio a los empresarios del transporte e incluso se comenzará con los recorridos de prueba.

"No quisiera que se especulara nada, los transportistas cuando escuchan algo donde no están ellos inmediatamente se ponen nerviosos, y la verdad es que he dialogado con ellos, para que estén conscientes y tranquilos", dijo.

Sobre fechas para terminar la obra, Riquelme optó por evitar detallar cualquier información.

Por la tarde del viernes el encargado del Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila, Alfonso Tafoya, negó que se tenga una falta de coordinación con las autoridades del Municipio de Torreón.

Señaló que en sesión ordinaria de Cabildo del pasado 20 de febrero se autorizó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torreón y el Gobierno del estado, esto en materia de obras del Metrobús.

"Siempre hemos privilegiado la coordinación con el Ayuntamiento", afirmó Alfonso Tafoya Aguilar.