Conmemoran el Día Mundial de la Diabetes en Torreón

La Secretaría de Salud realizó actividades para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, entre ellas la formación círculo azul en la explanada del Cristo de las Noas.

Para conmemorar el Día de la Diabetes se emplea un círculo azul, cuyo significado es la vida y la salud. El color azul representa la unidad de la comunidad internacional para hacer frente a la diabetes, también el cielo que une a todos y es el color de la bandera de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En Coahuila, dentro de sus 8 jurisdicciones, se tienen detectados 2 mil 893 pacientes que viven con diabetes, de los cuales el 65 por ciento se encuentra en control.

Como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se trabaja con los Grupos de Ayuda Mutua, de los cuales durante este año se han obtenido 25 acreditaciones, 12 reacreditaciones y 4 acreditaciones por excelencia.

Se calcula que la mitad de las personas con diabetes en el mundo se encuentran sin diagnosticar.

Javier García Salcedo, farmacólogo, habló de aspectos farmacológicos y citó tratamientos innovadores que se pueden combinar en beneficio de los diabéticos, además del estilo de vida saludable en la pláticas que estuvo impartiendo mientras que Humberto Gerardo Flores Muñoz, epidemiólogo, abordó antecedentes y cómo ha evolucionado el paciente y la enfermedad con los años.

También destacó la plática de Claudio Argote Olivera, quien habló sobre de la frustración del paciente y atención del médico.

Y es que con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. Los adultos con diabetes tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular además de que la neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia, amputación.

La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo mientras que el 2.6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes.La diabetes también se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual.

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.

La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro.