The Killers lanzará disco en 2020

La banda estadounidense de rock The Killers anunció que en la primavera de 2020 lanzará su nuevo álbum Imploding the mirage y realizará una gira por el Reino Unido. "Presentamos Imploding the mirage. Preordena el álbum para obtener acceso a las entradas de preventa para nuestro tour por el Reino Unido. Futuras burlas musicales inminentes", publicó en su cuenta de Twitter, mensaje que fue acompañado de un video.

El material fue grabado en Utah, aseguró Brandon Flowers, vocalista del grupo, a New Musical Express: "Ahí es donde me enamoré de la música por primera vez, así que es interesante estar allí nuevamente y escuchar algo de esa música con la geografía que coincide con la sensación". En octubre pasado, la agrupación compartió por medio de su cuenta de Instagram una fotografía, sin título, en la que se pueden ver los títulos de canciones como Blowback, Party people, Caution y Man+woman, mismas que conforman Imploding the mirage. Hace un par de meses, la banda originaria de Las Vegas,lanzó una canción titulada Land of the free, que es una especie de respuesta a la construcción del muro que Dondald Trump, presidente de Estados Unidos, quiere levantar en la frontera con México; sin embargo, no se sabe si estará incluida en su próximo disco.