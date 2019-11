Swift pide ayuda para recuperar su música

Taylor Swift pidió ayuda en las redes a sus fans y a otros artistas para recuperar los derechos de su música y cantarla en la próxima gala de los American Music Awards (AMA), ya que denunció que los empresarios Scooter Braun y Scott Borchetta se lo prohibieron.

Con un escrito titulado "Ya no sé qué más hacer", la cantante reveló que es posible que no pueda interpretar sus primeras canciones en la ceremonia, en la que se prevé que reciba el galardón a Artista de la década.

Swift planeaba hacer un popurrí de sus principales temas durante la velada, pero sus intenciones se vieron truncadas al ser informada del veto. "Eso sería como regrabar mi música antes de que me lo permitan (por una decisión judicial) el próximo año", explicó.

Además, aseguró que estaba preparando un documental sobre su vida junto a Netflix, que también se verá afectado por la decisión, y lamentó que "esa no era la forma en la que quería decirlo".

Braun y Borchetta, este último conocido por representar a artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, se hicieron con los derechos de varias de las grabaciones de Swift tras comprar por unos 300 millones de dólares su antiguo sello musical, Big Machine Label. Swift denunció otra vez que ha sido amenazada. "Scott Borchetta le dijo a mi equipo que me permitirán usar mi música solo si hago estas cosas: si accedo a no volver a grabar versiones de mis canciones el próximo año -que es algo que legalmente tengo permitido hacer y en verdad deseo hacer- y (...) dejar de hablar sobre él y Braun", expuso en la nota. "El mensaje que me envían -escribió- es muy claro. Básicamente sé una buena niña y cállate. O serás castigada. Esto está mal".