Disputan semifinales en el torneo 'Puños de Oro 2019'

Las emociones y la intensidad subirán al máximo en el Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera, donde hoy se disputarán las semifinales del primer torneo de box amateur denominado "Puños de Oro", organizado por el Instituto Municipal del Deporte.

Serán catorce combates, los que se escenificarán esta tarde en el cuadrilátero con el que cuenta La Jabonera, que por cuarto sábado consecutivo, recibirá a peleadores y entrenadores de los distintos gimnasios de la ciudad, así como a los entusiastas aficionados que acuden a apoyar a familiares y amigos.

Los primeros en subir al ring serán Demián Martínez, del Gym Tony y Máximo Álvarez, del Gym Meza, quienes combatirán en la categoría de 44 kilogramos de peso, mientras que en los 50 kilos, pelearán Gerardo Chacón, del Gym Dragón y José Luis Dueñas, del Gym Compresora, mismo establo al que pertenecen Jesús Sáenz y Roberto Ramírez, quienes combatirán en los 53 kilos. Jared Calvillo, del Gym Ares y Ricardo Ramírez, del Gym Puente Negro, también pelearán con límite en los 53 kilogramos, mientras que Ángel Valdez, del Gym Ares y Dante Espinoza, del Gym Tony, pelearán en 61 kilos.

Aarón de la Cruz, del Gym Ares, intercambiará metralla con Julio Calamaco, del As del Boxeo, ellos van en 63 kilos, en tanto que Fernando Crispín, del Gym Zona Verde, se medirá a Óscar Mireles, del As del Boxeo, ambos con 60 kilos de peso. Dentro de los 63 kilos, pelearán Gustavo Ramos de Zona Verde y Eliseo Flores del Gym Narro, así como Pedro Ontiveros (Gym Tony) y Pablo Lima (Narro), regresando a los 61 con el duelo entre Fernando Bernal (Tyson Boxing Club) y Brayan Payán (As del Boxeo).

Chocarán en los 72 kilos, Cristian Rosales (Zona Verde) y Mario Ruiz (Tyson Boxing Club), así como Maximiliano Taváres (Gym Tony) y Víctor Hernández (Puente Negro) en el límite de 61 kilos, finalizando con Carlos Castillo (Gym Tony) y Luis Sánchez (Gym Dragón) en 75 kilos. Por su parte, la única pelea correspondiente a la rama femenil será entre Valeria Llanas, representante del Gym Dragón y Karla Cisneros, del Gym Ares.