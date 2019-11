Gary Oldman hará serie en streaming

El actor, director y guionista inglés Gary Oldman, protagonizará la serie dramática Slow Horses basada en la serie de libros homónimos de Mick Herron y que se estrenará en streaming.

A sus 61 años, será la primera vez que el ganador del Oscar, BAFTA y Globo de Oro, participe de forma regular en una serie.

En sus intervenciones anteriores en la pantalla chica, sus apariciones fueron como invitado.

Slow Horses sigue a un grupo de agentes de inteligencia británicos que dirige el departamento MI5, Slough House, lugar al que llegan espías con carreras desalentadoras y que cometieron graves errores.

Oldman interpretará al líder "Jackson Lamb".

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Will Smith escribirá el guión y la producción se transmitirá por el servicio de streaming de Apple que se estrenó recientemente (1 noviembre).

Slow Horses se publicó por primera vez en 2010 y actualmente conforma una saga de ocho libros: Dead Lions, The List, Real Tigers, Spook Street, London Rules, The Drop y Joe Country.

Gary, quien cuenta con más de 100 créditos como actor, trabaja actualmente en la película Mank de David Fincher, además de que espera los estrenos de los filmes The woman in the window, que dirige Joe Wright; y Dreamland, del cineasta Nicholas Jarecki.