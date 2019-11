El inicio de El Buen Fin

SEGURO Durante el arranque previo, que en la mayoría de los negocios se generó a partir de la media noche y hasta la madruga de ayer con la campaña comercial de "El Buen Fin", no se registró ningún incidente y se espera que culmine con saldo blanco, así lo señaló el subsecretario de Seguridad en La Laguna, Adelaido Flores Díaz.

Robo a transeúnte

"Podemos decir que el arranque de El Buen Fin fue excelente, del esquema que se había calendarizado del 15 al 18 de este mes, iniciando los primeros minutos de este viernes (ayer), no surgieron novedades, solamente un lamentable robo a un transeúnte", indicó. Por lo anterior, mencionó que es una cifra que en varios meses no se había tenido, "no habíamos tenido en varios meses un reporte así, sin novedades, y esto obedece a la mucha presencia de elementos de las corporaciones en la zona urbana del municipio".

Detalló que es precisamente en Torreón donde se genera el mayor movimiento, ya que es casi un millón de personas el que transita por la ciudad.

"A Torreón acuden personas de varios municipios de la región Laguna, mucha gente de Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero, vienen a Torreón a realizar sus compras, la mayoría de la gente incluso de Gómez Palacio y Lerdo acude a este municipio de Coahuila", destacó el Flores Díaz.

Menos afluencia

Puntualizó el teniente Adelaido que hubo menos presencia de compradores en los distintos negocios y centros comerciales, ya que no se visualizaron largas filas como en otras ocasiones, esto, consideró, debido a que se abrieron mayores espacios de días de venta en algunos lugares, por lo que la gente tal vez comience a hacer sus compras en los siguientes días.

NúMERO

Participan

Mil 500 elementos de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno, son quienes vigilan las calles tanto de Torreón como de Gómez Palacio y Lerdo.

