Los matamorenses "abarrotaron" las oficinas de Recaudación de Rentas ayer para aprovechar las promociones que aplica el Gobierno del estado por El Buen Fin, sin embargo, hubo molestia por la falta de organización para brindar la atención.

Incluso, algunas personas que llegaron del municipio de Viesca, manifestaron que debido a la falta de planeación e información, al final de cuentas no se reflejaría el descuento.

Por ejemplo, para el trámite de licencias solo se entregan 40 fichas, para la fotografía y entrega del "plástico", por lo que muchos no pudieron hacerlo y tendrán que regresar hoy, lo que les originará un gasto en gasolina, pues viven en comunidades donde no hay servicios de transporte.

"Deberían poner un módulo en Viesca porque para venir hasta acá, los que venimos en carro, es gasto de gasolina para no alcanzar ficha y mañana (hoy) tenemos que volver. Al último, dónde quedó el descuento, yo vengo a tramitar la licencia que cuesta 600 pesos y está a la mitad, pero ese dinero me lo voy a gastar en gasolina", dijo uno de los hombres que dijo llegó muy temprano para formarse en la fila, pero no alcanzó lugar.

Otro joven dijo que tiene su domicilio en la cabecera municipal de Viesca y se trasladó en camión, y aunque no es tanto lo que le cuesta el pasaje, tuvo que tomar el autobús de las 6 de la mañana.

Abarrotan oficinas por el

Buen Fin

Señalan mala organización

Promoción

Contempla un 50% de descuento en el trámite de licencias y el pago de un peso en recargos generados en Control Vehicular y otros impuestos estatales.