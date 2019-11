Daniela Vega hace visible su experiencia trans

La actriz chilena Daniela Vega no deja de trabajar para hacer visible en sus nuevos proyectos el rol social de la mujer, a los que se suma la reciente publicación de su libro biográfico Rebeldía, resistencia, amor.

En este texto la chilena abrió su corazón para hablar sobre cómo ha sido el proceso de cambio en su vida, tras decidir romper con lo establecido y convertirse en mujer en un Chile que atravesaba por momentos difíciles.

“Me miré al espejo sin ropa y sin piel para tratar de entender mi camino, un mapa que no tenía ni norte ni sur, que fui creando de forma personal e íntima. Además de ser un relato que compartí con gente que me quiso, que me escuchó y esos fueron mis pilares", apuntó la también cantante lírica en charla con los medios de comunicación.

En el libro narra su experiencia, porque recuerda que en su natal Chile no había otras mujeres transexuales, así que ella tuvo que abrir el camino y alzar la voz en un país que también está atravesando por cambios, pero que además empieza a escuchar las diferentes voces.

La protagonista de Una mujer fantástica comentó que mujeres transexuales, indígenas, siempre han existido, “lo que ha pasado es que se nos ha negado la posibilidad de contar nuestras historias para validarlas, no es que sea algo nuevo. Pero la novedad es que hay voces que están siendo escuchadas.

“Las redes de apoyo se van creando a partir de nuevas necesidades y de los nuevos paradigmas”, apuntó Vega, cuya cinta Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio y que ella protagoniza, se hizo acreedora a un Oscar como Mejor Película Extranjera.

En esta búsqueda, Vega también está inmersa en un documental sobre los conflictos armados en su país, donde incluirá la actual revuelta social que se derivó por el alza a las tarifas del transporte. “Regreso a mi país porque tengo que documentar esta parte fuerte que enfrenta. Estamos inmersos en un proceso político fuerte”.

De este trabajo es productora ejecutiva y en su momento espera que llegue a todas partes, porque también es una manera de seguir viendo desde otra arista la participación femenina.

Por otra parte, la chilena expresó su confianza de que muy pronto salga algún proyecto en México, ya que está interesada en trabajar en este país, donde se encuentra de visita con motivo de su participación en el Festival Internacional de Los Cabos, en el que fue parte de la iniciativa “Mujeres fantásticas”.

Mientras tanto continúa con su trabajo en las series y está a la espera de un filme que le permita contar historias de todo tipo, así como explorar universos, pues sólo desea expresarse.