Famosos apoyan a Taylor Swift tras prohibírsele cantar sus éxitos en los AMA 2019

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció a través de sus redes sociales que no podrá cantar sus antiguos éxitos durante el espectáculo que ofrecerá para los American Music Awards el próximo 24 de noviembre.

Hace unos días se anunció que los AMA premiarán a la intérprete de You need to calm down como la Artista de la Década; sin embargo, al planear su show para dicha premiación, Swift recibió la noticia de que no tiene la autorización para cantar los grandes éxitos que grabó con el sello discográfico Big Machine Label Group, el cual fue adquirido, en agosto pasado, por Scooter Braun, exmánager de la cantante.

En una carta que compartió en su cuenta oficial de Twitter, Taylor señaló que además tiene un proyecto con Netflix para el cual Scooter Braun y Scott Borchetta negaron la autorización del uso de las canciones de álbumes pertenecientes a su disquera (Taylor Swift, Fearless, Speak now, Red, 1989 y Reputation).

En el escrito menciona que Braun y Borchetta le dijeron a su equipo que le permitirían usar su música sólo si la cantante desiste de regrabar sus canciones en noviembre de 2020 y deja de hablar mal de ellos en redes sociales.

“El mensaje que me enviaron fue muy claro para mí, básicamente ‘sé buena niña y cállate o serás castigada’ eso es un ATROPELLO, ninguno de esos hombres tuvo mano al escribir esas canciones. Ellos no hicieron nada para crear la relación que tengo con mis fans, así que aquí estoy pidiendo su ayuda”, mencionó en su carta, la intérprete de 29 años.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019

Algunos amigos de la artista como Todrick Hall y Ruby Rose, compartieron la publicación de Taylor en sus historias de Instagram. Los admiradores de Swift crearon el hashtag #IStandWithTaylor para mostrar su apoyo y empatía.

Entre los comentarios de sus fans destacan: “Literal le dijeron que le darían su música si dejaba de hablar de ellos y de la mierda que le hicieron, es decir, la querían manipular para ellos no quedar mal ¿y qué hizo ella? Habló y los dejó mal porque es lo que se merecen”.

“Los 13 años de carrera de Taylor Swift se suponía que iban a ser una celebración. Sin embargo, se ha convertido en una eterna batalla por todo lo que ha hecho todo este tiempo. Como ella misma dijo: 'Quiero poder cantar la música que he escrito. Solo eso'”.

Ante lo ocurrido, figuras del espectáculo han mostrado su apoyo a la cantante estadounidense a través de mensajes en sus redes sociales, entre ellos su amiga Selena Gomez.

A través de sus Stories de Instagram, Selena publicó una carta y aseguró que se siente enferma y enojada con todo lo que está pasando. Dijo que Taylor es una de las mejores escritoras de la industria y que le han robado y aplastado todo su trabajo.

“Mi corazón se siente tan pesado ahora mismo. Me pone enferma y me enfada extremadamente (no me importa si puede haber represalias). Esta es mi opinión. Es codicia, manipulación y poder. No hay corazón o pensamientos hacia nadie más. No hay respeto por las letras que mi amiga ha escrito desde que tenía 14 años en su habitación. Han robado y destrozado a una de nuestras mejores compositoras de los últimos tiempos en una de las oportunidades para celebrar su música con sus fans y con el mundo”, empieza diciendo Selena Gomez.

Selena acaba de subir una historia a ig mostrando su apoyo a Taylor.

Esto es AMISTAD, no como otros. #IStandWithTaylor pic.twitter.com/U97JDczW1c — |#LoseYouToLoveMe (@ShakeItOffG0mez) November 15, 2019

La cantante británica Lily Allen también externó su apoyo a través de redes, "Solidaridad con Taylor aquí, esto suena horrible, y la gente se pregunta ¿por qué la música no ha tenido su momento #MeToo?", señaló.

Solidarity with Taylor here, this sounds awful, and people wonder why music hasn’t had its #MeToo moment ? https://t.co/lqfRVfhDYK — LILY ALLEN 2.0 (@lilyallen) November 15, 2019

La modelo Gigi Hadid envió un mensaje a Scooter Braun y Scott Borchetta.

"Scott y Scooter, saben lo que hay que hacer. ¡Taylor y sus fans merecen celebrar la música!", escribió en Twitter.

Scott and Scooter, you know what the right thing to do is

Taylor and her fans deserve to celebrate the music!! — Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 15, 2019

"¡Al diablo!. Estamos contigo", respondió la cantante Tinashe a la publicación de Swift.