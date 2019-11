The Killers anuncia nuevo álbum Imploding The Mirage

The Killers han marcado su regreso al anunciar a través de sus redes sociales el título de su nuevo disco junto con los detalles de su nueva gira que arrancará el verano de 2020.

A través de Twitter, la banda de rock estadounidense publicó un video en el que se escuchan algunos de sus éxitos, los cuales musicalizan imágenes de la banda en distintos conciertos para dar a conocer el nombre de su nueva discográfica titulada Imploding the Mirage.

Con esto, aprovecharon para anunciar una gira por el Reino Unido e Irlanda, la cual arrancará a partir del 28 de mayo de 2020.

Introducing IMPLODING THE MIRAGE. Preorder the album to get access to pre-sale tickets for our UK & Ireland Tour at the link below. Future musical teasing imminent.https://t.co/ZRZj4sNMWa pic.twitter.com/ZDPp2l0RM2 — The Killers (@thekillers) November 15, 2019

El nuevo material será el sexto álbum de Brandon Flowers y compañía, que llegará a casi tres años de Wonderful Wonderful, el cual salió en 2017 e incluye grandes éxitos tales como Some Kind of Love, Wonderful Wonderful, The Man, entre otros.

“Hemos estado en Utah haciéndolo”, dijo Flowers a NME a principios de este año sobre el nuevo álbum . “Ahí es donde me enamoré de la música por primera vez; así que es interesante estar allí nuevamente y escuchar algo de esa música con la geografía que coincide con la sensación”, dijo Brandon Flowers a la publicación.

La banda compartió una lista de posibles canciones que vendrán en Imploding the Mirage.

Blowback, Party People, Spirit Of Mystery, When Dreams Run Dry, Dying Breed, My God, Caution, Man + Woman, Running Towards, Fire + Bone, Just Can’t Quit, Mirage y C’est La Vie.