¿Comportamiento de 'Chicharito' desagrada a patrocinadores?

Los integrantes del cuerpo técnico de la Selección Mexicana no son los únicos a los que no tenía del todo contentos Javier Hernández, por más que se empeñen en asegurar que su ausencia no se debe a algún castigo.

Resulta que a algunos patrocinadores del Tricolor tampoco les agradaban ciertos comportamientos del goleador. Varios de sus representantes se quejaron de que el 'Chicharito', últimamente, no era el más participativo al grabar los anuncios promocionales con otros integrantes del equipo. De hecho, a veces se le notaba molesto, con desgano, lo que no agradaba porque siempre ha sido uno de los principales imanes del Tricolor.