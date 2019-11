1922: Nace José Saramago, una de las voces más importantes de la literatura portuguesa de todos los tiempos

Ganador de múltiples reconocimientos, de lo cuales el más destacado es el Nobel de Literatura en 1998, el novelista y ensayista portugués José Saramago nació el 16 de noviembre de 1922, es decir hace 97 años.

El escritor nació en el seno de una familia de agricultores, en la aldea de Azinhaga, provincia de Ribatejo, pero sus padres, José de Sousa y María da Piedade, emigraron a Lisboa antes de que cumpliera dos años, de acuerdo con su biografía publicada en el portal josesaramago.org.

Su nombre habría sido José de Sousa, si su padre no lo hubiera registrado con el apellido de su familia, que era conocida como “Saramago”, una hierba que en tiempos de carencia sirve como alimento.

Además, él nació el 16 de noviembre, pero fue registrado con la fecha del 18, lo que hizo que sus padres evadieran las multas, pues el nacimiento no fue presentado en un plazo legal.

Su familia vivía en condiciones de escasez, y su madre, quien era analfabeta, le regaló a José su primer libro, para llevarlo por el camino del saber.

Sin embargo, las condiciones de pobreza le hicieron a interrumpir sus estudios a la edad de 15 años, durante su educación secundaria, de acuerdo con su biografía publicada en el sitio biografiasyvidas.com.

Este hecho lo llevó a optar por una carrera técnica, por lo cual durante años ejerció el oficio de mecánico cerrajero, esto de acuerdo a su autobiografía aparecida en josesaramago.blogs.sapo.pt.

Tras terminar el curso, trabajó durante dos años en un taller mecánico y, gracias a su deseo de aprender y gusto por la lectura, comenzó a asistir durante la noche a la biblioteca pública de Lisboa.

En 1944 contrajo matrimonio con Ilda Reis, por lo que entró a trabajar como empleado administrativo de la Seguridad Social, y tres años después nació su primera y única hija.

Ese mismo año publicó su primera novela, titulada La viuda, mejor conocida con el nombre de Tierra de pecado, en la que trabajó durante 12 años.

Además, escribió su obra inédita Claraboya, y empezó a escribir La miel y la hiel, pero no logró concluirla, ya que los años siguientes se declaró ausente del mundo literario.

Más tarde, comenzó a trabajar en una editorial de Lisboa y colaboró en diversos periódicos y publicaciones, entre ellos la revista Seara Nova, hasta convertirse en crítico, periodista y traductor.

Hacia 1955 comenzó a trabajar en Color Studios, donde comenzó a interesarse por el mundo editorial, y a tomar gusto por la traducción de autores como Tolstoi, Baudelaire, Hegel, Raymond Bayer, Maupassant, Nikos Poulantzas, entre otros, que desempeñó hasta 1981. Fue en 1966 que regresó al mundo literario, cuando se publicó su colección poética “Poemas posibles”.

Años más tarde publicó otra colección de poemas titulada Probablemente Joy, y dos publicaciones de crítica periodística, De este mundo y el otro y El equipaje del viajero.

En 1969, se afilió al Partido Comunista Portugués, por lo que sufrió censura y persecución durante la dictadura de Antonio Salazar, situación que terminó al ser derrocado, de acuerdo con datos del sitio global.britannica.com.

En 1970 se divorció de su esposa Ilda y comenzó una relación con la escritora Isabel de Nobrega, la cual duró hasta 1986. Entre 1972 y 1973 formó parte de la redacción del Diario de Lisboa, donde fue comentarista político y también coordinador del suplemento cultural.

Hacia 1974 publicó varios volúmenes de poemas, mientras se desempeñaba como editor del periódico, y un año después se convirtió en subdirector del impreso Diario de Noticias.

Dos libros marcan ésta época: El año 1993, un extenso poema que publicó en 1975, y Las notas, que reunió el contenido político publicado en el periódico donde se desempeñó como director.

Esa misma temporada comenzó a vivir exclusivamente de su trabajo literario, primero como traductor y después como autor.

Ese periodo fue de grandes estrenos, pues publicó una colección de historias cortas en Objeto casi, la obra de teatro The Night y en 1980 publicó la novela de ficción, Levantado do Chao, punto de partida de su particular estilo narrativo.

La década de los años 80 del siglo pasado estuvo llena de novelas, entre ellas Memorial del convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, La balsa de piedra y La historia del cerco de Lisboa.

De 1985 a 1994 se desempeñó como presidente de la Asamblea General de la Sociedad Portuguesa de Autores, perteneciendo a la primera dirección de dicha asociación.

En 1988 contrajo matrimonio con la periodista española Pilar del Río y cinco años después comenzaron a intercalar su tiempo entre su residencia de Lisboa y la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, España.

Durante ese mismo periodo comenzó a escribir un diario que tituló Cuadernos de Lanzarote, y publicó en cinco volúmenes.

Más tarde publicó Ensayos sobre la ceguera, obra en la que el autor con esbozos éticos advirtió sobre la responsabilidad de gozar de la vista, de acuerdo al portal escritores.org.

En 1995 fue galardonado con el Premio Camoes y el Premio Nobel de Literatura en 1998.

A partir de su premiación, comenzó a impartir conferencias y asistir a reuniones de carácter social y político, entre ellas la Declaración de los Derechos Humanos, donde participó en las acciones reivindicativas de la dignidad de los individuos.

En los años siguientes publicó Hojas políticas, La caverna, La flor más grande del mundo, El hombre duplicado, Ensayos sobre la lucidez, Don Giovanni y El viaje del elefante.

Caín, su última novela, fue publicada en 2009, y en ella el autor concibió un recorrido por varios pasajes del Antiguo Testamento.

En 2007 creó la fundación en Lisboa que lleva su nombre y la cual tiene entre sus principales objetivos, además de la promoción y la difusión de la literatura contemporánea, la defensa y la obligación de cumplir con la Carta de Derechos Humanos para el cuidado del medio ambiente.

José Saramago falleció el 18 de junio de 2010, tras una larga enfermedad.