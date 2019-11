Gerard Piqué admite falta de nivel en el ‘Barça’

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, admitió que el nivel de juego que han mostrado en esta temporada no ha sido el esperado por la afición, por lo que se les ha criticado, aunque siguen como líderes en LaLiga.

“Podríamos jugar mejor, eso seguro, pero se está siendo demasiado crítico. Un equipo que viene de ganar dos Ligas y va líder, se está siendo excesivo con él. Es verdad que no estamos jugando al nivel que se espera. En el vestuario lo hablamos. Hay que mantener la calma y no ponerse tan nervioso”, declaró.

Sobre el funcionamiento de su compañero francés Antoine Griezmann, Piqué fue duro al decir que debe acoplarse al estilo de juego del club catalán, ya que no jugarán para él como, desde su óptica, lo hacía Real Sociedad y Atlético de Madrid en su momento.

“Tanto en la Real como el Atlético jugaban para Griezmann y eso no lo tiene en el Barça. Pero es por el nivel de jugadores que hay en el equipo.

Debe encontrar su espacio y lo encontrará, porque calidad y talento tiene”, comentó.

El central aceptó que consideraría acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con su selección, a pesar de que renunció tras la Copa del Mundo Rusia 2018.

“No sé si iré a los Juegos Olímpicos. Queda mucho. Pero de poder ser, puede. No cierro ninguna puerta. Pero no me quiero pronunciar porque hay un entrenador. En todo caso, hablaría con él, no toca hacerlo públicamente”, concluyó.