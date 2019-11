'Chapoy está pasada de moda', dice Remmy Valenzuela

Hace unos días, Pati Chapoy dijo que no conocía a Remmy Valenzuela, quien se desempeña como juez en La Academia.

El cantante, quien seguido logra sold outs en la Comarca Lagunera, no se dejó y recién le contestó.

Adal Ramones acudió el pasado lunes a Ventaneando para hablar de la emisión y fue ahí donde Chapoy se le dejó ir a la yugular a Remmy Valenzuela. "A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy). ¿Quién es? No lo conozco", le dijo Pati a Adal sobre Remmy.

Adal Ramones explicó al respecto que poco a poco, tanto los jueces como los participantes irán soltándose cada semana.

"Remmy, que dices que no conoces, se soltó padrísimo a los cinco cantantes ya no paraba, yo creo que todo va a ir agarrando su lugar", comentó el conductor de La Academia.

Ante las palabras de Chapoy, el cantante se defendió y dijo que su trabajo habla por sí solo, aparte de que siempre ha crecido contra corriente, por lo que no le interesa que a personas como Pati no les guste su participación en el concurso musical en el que este año no figura ningún habitantes de La Laguna. "Hay cosas que me avalan. Así es la vida, todo el mundo se fija en lo malo. Siempre mi carrera ha sido en contracorriente, entonces a la mejor estar en un reality no fue gustoso para mucha gente. Entonces yo lo he ido demostrando con mi trabajo".

Por otro lado, el artista manifestó que Chapoy está pasada de moda en cuanto a propuestas musicales se refiere.

"No sé cuántos discos de oro tenga Pati (…) Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda. Somos nuevos, somos millennials, somos jóvenes, traemos modas".