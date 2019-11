Viajan taekwondoínes al Abierto de Francia

os taekwondoínes María del Rosario Espinoza, Bryan Salazar y Carlos Sansores, acompañados del entrenador nacional Alfonso Victoria, viajaron a París para enfrentar el Abierto de Francia, el cual se realizará el 16 y 17 de noviembre y repartirá 10 puntos al ranking olímpico.

María Espinoza competirá en la categoría de más de 73 kilos, y espera tener un buen resultado para completar los puntos que les faltan, y los cuales le ayudarían rumbo al Grand Prix final de Moscú, Rusia, donde se darán las plazas olímpicas por la vía del ranking.

"Me siento muy motivada para ir en busca de los últimos puntos y será una buena preparación de cara al Grand Prix final. Me quedan cuatro puntos por conseguir en Abiertos, y esas unidades son las que al final pueden hacer la diferencia de estar dentro los seis mejores, y eso es importante, el hecho de no dejar ningún punto fuera", declaró Espinoza, quien anteriormente obtuvo oro en el Abierto de Serbia.

Por su parte, Bryan Salazar, quien participará en menos de 80 kilos, buscará también en ese evento completar sus 40 puntos en Abiertos Internacionales.

"Hay que seguir acumulando los puntos que nos hacen falta, y en un evento donde el nivel será muy fuerte. Espero traerme otra medallita para la colección", dijo Salazar.

Finalmente, Carlos Sansores, quien saldrá al tatami en más de 80, va con la confianza y la preparación para subir al podio en ese evento.