Convocatoria, en tiempo y forma: Homero Martínez

Mientras regidores y regidoras de oposición señalaron que al cabildo "no se le toma en cuenta" para algunos procedimientos, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, aseguró ayer que "la ley es bien clara" y que fue a través del Comité de Adquisiciones que se hizo "en tiempo y forma" el proceso para la convocatoria de la licitación del servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos no peligrosos en el municipio.

"Estamos siguiendo el procedimiento como lo marca la ley", aseguró.

Mencionó que él fue tesorero en el Ayuntamiento y que el Municipio no está obligado a publicar la licitación en el sistema electrónico de información pública gubernamental CompraNet, además de que las bases se llevaron en su momento a la Secretaría General de Gobierno y a la Contraloría del Estado, por lo que fueron publicadas el 7 de noviembre en la edición impresa número 89 del Periódico Oficial del Estado de Durango.

Cabe mencionar que en la versión digital del periódico fueron publicadas el pasado miércoles, un día antes de que se cerrara la convocatoria.

El presidente municipal insistió en que con la privatización de dicho servicio, el Municipio no le hará ningún cobro a la ciudadanía por este concepto, pues ya está contemplado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

Ayer y durante la sesión ordinaria de cabildo, en asuntos generales, el regidor del PAN, Ángel Luna, dijo que el cabildo debería "estar preocupado" porque el proceso cumpla con las formalidades de la ley e insistió en que hubo irregularidades en la publicación de la convocatoria.

Por su parte, la regidora por Morena, Gloria Torres, indicó que "a los regidores no se nos toma con mucha seriedad, no se nos toma en cuenta en decisiones importantes del Ayuntamiento". También lamentó que en el Comité de Adquisiciones (que preside el tesorero municipal) no se incluyera a ninguno de los regidores.

En su intervención, el morenista Héctor González expuso que el cabildo aprobó la privatización del servicio, "pero sí pedimos que se nos tome en cuenta en los procesos de licitación que se tengan que hacer porque le pregunto a Lupita, que es parte de la Comisión de Servicios Públicos, y tampoco sabe nada, a uno le preguntan y yo tampoco sabía nada y, cuál es mi sorpresa, que ya está en marcha el proceso".

Mencionó que su fracción estará atenta, sobre todo en las decisiones que se tomen en torno a la situación laboral de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el área de Limpieza.

Después de que se cerró la convocatoria para la licitación, ayer mismo se celebró la Junta de Aclaraciones, mientras que será el próximo 25 de noviembre cuando se efectúe la declaración del fallo.