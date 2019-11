Familiares de manifestantes presos Inician huelga de hambre en Nicaragua

Un grupo de familiares de nicaragüenses detenidos por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzaron el jueves una huelga de hambre para demandar su liberación antes de la Navidad.

La protesta se realiza en la parroquia San Miguel Arcángel del barrio indígena de Monimbó en la ciudad de Masaya, al oriente de la capital, uno de los focos de la rebelión social contra Ortega que comenzó con manifestaciones estudiantiles en abril del año pasado.

"Voy a cumplir un año sin ver a mi hijo. He contado los días, los minutos y los segundos que lleva preso y sólo pido que lo dejen en libertad", dijo entre lágrimas a The Associated Press Martha Alvarado, madre de Melkissedex López, detenido el 12 de diciembre.

López, un ingeniero en sistemas de 26 años, fue condenado a cuatro años de cárcel por robo agravado, pero según su madre no cometió ese delito sino que participó en protestas universitarias. Su hijo está recluido en la cárcel Modelo, al norte de Managua, y padece gastritis y sarna porque está en condiciones insalubres y de aislamiento, relató la mujer.

Otra de las huelguistas es Karen Lacayo hermana de Edward Lacayo, un conocido activista opositor de Masaya apodado "la loba feroz", que lleva ocho meses en prisión y a quien la Fiscalía acusó de narcotráfico y otros delitos.