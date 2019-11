Apoyan a 14 familias por descenso de temperatura en Madero

En el municipio de Madero fueron 14 familias las que necesitaron apoyo durante los dos días en los que descendió la temperatura y se registró precipitación pluvial, puesto que viven en viviendas de cartón y madera.

Para que mitigaran un poco el frío, personal de varias dependencias acudieron para entregarles comida, cobijas, colchonetas, hule y otros apoyos, además de que fueron revisados por personal de la Dirección de Salud.

Son familias que se asentaron en las colonias Insurgentes y Solidaridad, incluso se dijo que algunos se encuentran en forma irregular, pues llegaron e invadieron los predios.

"En varias casas se encontraron niños pequeños y se mandaron médicos, colchas, despensas y todo para que no se les hiciera tan pesado ", dijeron funcionarios que formaron parte de las brigadas.

Según se explicó, las familias que sí tienen en regla sus predios, se les integró al padrón de beneficiarios para que el año que entra puedan accesar al programa de mejoramiento de vivienda, para la construcción de cuartos.

"Algunos 6 o 7 no son dueños de los predios y ahí no se puede construir porque no es de ellos, pero se les apoya con la entrega de comida y materiales para mitigar el frío, incluso hubo una familia a la que le sugerimos llevarla al albergue, pero no aceptaron".

En el operativo participaron Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Salud Municipal y elementos de la Guardia Nacional.