Devoción lagunera por las carreras atléticas

l lagunero Leonel Rodríguez Rodríguez, adoptó el deporte como una forma de vida, ya en su edad adulta, lo convirtió en su principal actividad y fue tanta su devoción, que corrió más de 400 carreras atléticas en un lapso de 14 años, lo cual hoy combina con su creencia religiosa, al dedicar ese sudor, esos logros, a Santa Rita de Casia, la santa de los casos difíciles.

Médico gineco obstetra de profesión, el doctor Rodríguez se jubiló a los 60 años de edad y fue entonces que buscó una actividad para seguir disfrutando de la vida, encontrándola en el deporte: "yo empecé a correr en el año 2005, tres años después de mi jubilación, yo corría todos los días de manera recreativa, pero vi anunciada la primera carrera que se organizó en el Puente de Ojuela, fue de 7 kilómetros, desde el entronque de la carretera, hasta el puente, me inscribí y logré llegar a la META. Me entusiasmó entonces tanto el deporte del atletismo, que no me perdía cada carrera en la región", rememora en ágil charla.

Dicen los corredores, que cuando se prueba la experiencia de una competencia, ya no se puede parar, se convierte en una especie de "adicción" sana, lo cierto es que ello atrapó a Leonel y lo llevó a buscar mayores alturas: "ya en plena actividad deportiva, me puse la META de participar al menos en una carrera, en cada uno de los estados del país, todavía en el mes de enero de este año 2019, hice una carrera de 5 kilómetros en Chiapa de Corzo, con lo que cubrí el estado de Chiapas. Me quedé corto en mi objetivo porque me faltaron carreras en Sonora y Tabasco, pero estoy muy satisfecho al haber completado más de 400 carreras de diferentes distancias, en todo México", señaló.

Apenas en el pasado mes de febrero, con 77 años de edad, el doctor Rodríguez puso fin a su carrera como atleta, participando en la 5K de la Constitución, que por primera vez fue en horario nocturno. Deseaba retirarse con la cabeza en todo lo alto y así lo hizo: "consideré que ya no estaba capacitado físicamente para correr, el tiempo hace lo suyo y creo que ya no tengo la capacidad de participar ni en cien metros, así que decidí retirarme muy dignamente, pero dejando este legado de la capilla de Santa Rita de Casia, fui colaborador del padre Rodríguez Tenorio, le solicité la capilla y me la dieron en comodato, le he invertido tiempo y dinero para tenerla bonita y dejar este legado a Torreón, dedicándola a Santa Rita, que es la patrona de mi pueblo natal, Morelos, Coahuila, además de dedicarla a todas las Ritas de mi familia", describió entusiasmado.

Fue el doctor Rodríguez, quien ideó la carrera atlética del Cristo de las Noas, organizándola en conjunto con el padre José Rodríguez Tenorio y con Alfredo Alemán, por primera vez en el año 2006, siendo en esa ocasión con distancia de 12 kilómetros. Además, Leonel Rodríguez fue recientemente condecorado por ser el primer mexicano que ha visitado las 121 poblaciones que cuentan con la denominación de "Pueblo Mágico".